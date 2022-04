Giulia Salemi nel mirino di una protagonista del GF Vip 6, che caos: cos’è successo

Torna nell’occhio del ciclone Giulia Salemi, con la modella italo-persiana che è finita nel mirino di una protagonista del GF Vip 6.

Una nuova polemica vede protagonista Giulia Salemi, con un ex gieffina che le ha puntato il dito contro. Il battibecco ha diviso anche i fan del Grande Fratello Vip. Andiamo quindi a scoprire cos’è successo.

Si è oramai concluso da diversi mesi il Grande Fratello Vip, che ha visto vincitrice Jessica Selassié. Nonostante ciò le dinamiche scaturite dalla trasmissione continuano a far discutere. L’ultimo caso, trasformatosi in rovente polemica, è quello che ha visto protagoniste nelle scorse ore Manila Nazzaro e Giulia Salemi, rispettivamente inquilina della sesta edizione del reality e conduttrice del GF Vip Party.

L’ex Miss Italia, soltanto oggi, è venuta a conoscenza di un giudizio salato fatto sul suo conto dall’influencer italo-persiana lo scorso dicembre. Infatti proprio in quel periodo la Salemi non andò sul sottile con un commento spinoso proprio su Manila. Infatti la modella affermò che se la carriera della Nazzaro avesse spiccato il volo, ad oggi non si trovava nella casa più spiata dagli italiani. Queste parole hanno scatenato l’ex Miss Italia, che oggi ha voluto rispondere alle critiche passando al controattacco.

Manila Nazzaro contro Giulia Salemi: la risposta piccata

Giulia Salemi lo scorso novembre attaccò duramente Manila Nazzaro. Infatti l’influencer affermò: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego“. Dopo queste parole ebbe un acceso confronto anche con Lorenzo Amoruso, compagno di Manila.

La polemica sembrava essere dimenticata. Adesso però a riaccendere il tutto ci ha pensato proprio Manila che sui social ha tuonato: “Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che “il tempo è galantuomo” e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi“. Infine Manila ha chiarito che si riferiva ad un articolo datato novembre 2021, ma che comunque le ha fatto dispiacere.