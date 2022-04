Alex Belli-Delia Duran, clamoroso forfait in extremis: che delusione

Fulmine a ciel sereno per la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran per un clamoroso forfait all’ultimo minuto

Una coppia molto particolare, che vive di alti e bassi con ‘bassi’ ampiamente mostrati in diretta TV al Grande Fratello VIP per tanti mesi. Dopo l’esperienza i due si sono ricongiunti, ma ecco che arriva un altro fulmine a ciel sereno.

Una settimana fa, Delia Duran ha compiuto 34 anni ed ha deciso di festeggiare con una festa a tema, un Pink Party, in cui ha avuto accanto le persone a lei care. Dalle storie di Instagram si è vista la presenza di alcuni di coloro che hanno condiviso l’esperienza al Grande Fratello VIP con lei, tra questi Gianluca Costantino, Valeria Marini, Giacomo Urtis -che non si perde una reunion neanche per sbaglio- la vincitrice Jessica Selassié e le sue due sorelle Lulù e Clarissa, oltre ad altri “vippini” come Antonella Fiordelisi e Stella Starlight (l’alter ego di Alex Belli).

Un locale che pullulava di rosa, ma pieno di paparazzi che, stando a quanto affermato dal gossiparo Alessandro Rosica, sarebbero stati ingaggiati dallo stesso Alex Belli che a sua volta rivenderà le foto ad un giornale suo amico.

Delia Duran ne festeggia 34, ma le assenze sono molto pesanti

A far molto più rumore dei presenti, ci sono stati gli assenti. Tra questi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che sono stati invitati al party, ma che hanno dato forfait. La loro assenza è arrivata in seguito alla decisione dell’ex tronista di Uomini e Donne di stare dalla parte della sua cara amica Soleil Sorge -anche lei protagonista del dating show- che è stata esclusa dalla festa. Se da un lato è ovvio che Delia Duran non abbia voluto la donna che ha messo in crisi il suo rapporto con Alex Belli, dall’altro proprio l’opinionista de La Pupa e Il Secchione non ha accettato di buon grado l’esclusione.

La rumorosa assenza di Soleil Sorge motiverebbe anche la scelta dell’italo-americana di fare ‘pulizia’ tra i suoi follower come lei stessa ha annunciato su Twitter nei giorni scorsi, da cui è stato unfollowato anche Alex Belli: