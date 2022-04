Uomini e Donne, grave lutto per l’ex tronista: “Sarai sempre con noi” – FOTO

L’ex tronista si trovava in Argentina per motivi di lavoro, quando è stato travolto da un terribile lutto. Ecco cosa ha raccontato la sua attuale fidanzata.

Il viaggio in Argentina sarebbe dovuto servire a lanciare il suo ultimo singolo musicale, Turbulencias. Inoltre, c’erano altri appuntamenti professionali da onorare, come delle esibizioni dal vivo, le riprese di un nuovo videoclip e soprattutto l’incontro con una star locale che l’avrebbe aiutato a lanciare la sua carriera musicale.

Fabio Colloricchio, infatti, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in Italia con un ruolo diverso, quello di tronista di Uomini e Donne. Tutto è cambiato per lui nel momento in cui ha partecipato a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Qui ha conosciuto Violeta Mangrinyan, con cui ha annunciato di aspettare il suo primo figlio.

Uomini e Donne, il lutto travolge l’ex tronista

Qualcosa è iniziato ad andare male nel corso della serata del 23 aprile, ed i fan se ne sono accorti subito da quando scritto da Violeta sui propri account social. La compagna di Fabio si è infatti messa sulla difensiva rispetto agli ammiratori che volevano sapere come mai avesse deciso di non seguire il suo fidanzato. Lei ha spiegato di non essersela sentita.

Subito dopo ha condiviso alcuni messaggi in cui si è capito che la nonna argentina di Colloricchio, Antonia, aveva avuto un netto peggioramento di salute. Non si sa se la donna fosse già malata oppure si è sentita male in questa occasione, ma di sicuro non riuscirà mai a vedere la sua bis-nipote, che sarebbe nata fra solo pochi mesi.

Il dolcissimo augurio di Violeta: “Una parte di lei rivivrà in Gaia“

Per Violeta Mangrinyan il fatto che sua figlia non potrà conoscere la bisnonna è davvero un immenso dolore. Discutendo con dei fan lascia intendere che lei è sicura che in sua figlia Gala rivivrà un po’ della nonna del suo Fabio Colloricchio. Nel frattempo, la coppia ha continuato a scambiarsi messaggi d’amore.

Violeta ha pubblicato un breve video dove si vede la figlia in grembo che scalcia, commentando che la sua Gala voleva dare la buonanotte al papà. Fabio Colloricchio, invece, si è fatto vedere durante un concerto, dove ha dedicato una canzone alla sua fidanzata ed a sua figlia mandando in visibilio in fan.

Ecco le Storie Instagram in cui Violeta ha parlato del lutto che ha travolto il fidanzato:

Questo, invece, è il nuovo singolo musicale di Fabio Colloricchio, Turbulencias: