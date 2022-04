“La forza ce l’hanno data i nostri figli”: il dramma dell’attore de Il Paradiso delle Signore

Ne Il Paradiso delle Signore vive un bell’amore, ma nella vita di tutti i giorni ha dovuto affrontare un grande dramma

Gli attori che interpretano dei ruoli in serie e film spesso trovano assonanze con la vita reale e il protagonista de Il Paradiso delle Signore ha dovuto affrontare grandi battaglie sia nella soap che nella vita di tutti i giorni.

Sandro Recalcati interpretato da Luca Capuano è uno dei personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore, ancor più per il suo grande fascino. A TeleSette, l’attore partenopeo ha raccontato: “Sandro ne ha combinate delle belle nel Paradiso. La passione con Tina ha avuto alti e bassi, ma poi i due sono riusciti a riavvicinarsi”.

Nella vita privata, invece, Luca è sposato con Carolina Lo Greco e quest’anno festeggeranno 10 anni di matrimonio: “Ci siamo conosciuti sul set di CentoVetrine, anche lei è attrice. Io, che sono un timidone, mi sono fatto avanti. Carlotta stava per lasciare Torino, dove giravamo la soap, per tornare nella Capitale. Le ho detto con coraggio: ‘Ma che ci vai a fare a Roma, resta qui con me’. Non ci siamo più lasciati. So di fare il lavoro più bello del mondo, ma quando si spengono le luci sul set e torno a casa la mia vita è quanto di meglio potessi desiderare”.

Il Paradiso delle Signore, Luca Capuano racconta il dramma vissuto con sua moglie

10 anni di matrimonio, ma non senza difficoltà, come capita in ogni coppia. A fare da intoppo, però, non una crisi tra i due, quanto una malattia che ha colpito improvvisamente Carolina Lo Greco: “Ha avuto problemi seri di salute e ha lottato come una leonessa. È arrivato tutto all’improvviso, in un momento in cui eravamo distratti da altro, anche da cosa inutili. Poi ti trovi ad affrontare il dramma e si dimensiona tutto. Capisci che le cose importanti nella vita sono altre”.

Adesso la famiglia sta bene e sono tutti in salute, ma al momento del dramma, la coppia ha trovato la forza nei propri figli, come ha raccontato l’attore partenopeo Luca Capuano a TeleSette: “La forza per combattere l’abbiamo trovata nel nostro amore e nei nostri figli, Leonardo e Matteo”.