Manuel Bortuzzo, ora è ufficiale: l’anticipazione commuove gli italiani – VIDEO

Manuel Bortuzzo è pronto a tornare in televisione con un programma dedicato a lui. Il video anticipazione commuove gli italiani.

Torna in televisione Manuel Bortuzzo con un programma tutto suo. Infatti sui social è stato postato anche un video che anticipa il nuovo prodotto televisivo. Andiamo quindi a vedere l’evento che coinvolge l’ex nuotatore.

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni e soprattutto ha donato a tutti i telespettatori diversi protagonisti del piccolo schermo. Uno su tutti è proprio Manuel Bortuzzo che con la sua storia ha commosso i telespettatori. Inoltre l’ex nuotatore ha fatto discutere anche per la sua storia d’amore con Lulù Selassie. Manuel inizialmente aveva rifiutato il corteggiamento della principessa etiope, salvo poi cadere ai suoi piedi.

Bortuzzo, uscito dalla casa più spiata dagli italiani ha già pronta una nuova esperienza televisiva. Infatti è stato diffuso il trailer di Rinascere, il film sulla sua vita. In molti infatti ricorderanno che fu vittima di una sparatoria che ha stravolto per sempre la sua vita, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. Infatti per uno scambio di persona il ragazzo è stato colpito da una pallottola che lo ha costretto su una sedia a rotelle a soli 20 anni. Andiamo quindi a scoprire il trailer del film.

Manuel Bortuzzo, pronto il film sulla sua vita: il trailer di ‘Rinascere’

Il film Rinascere racconta come nonostante tutte le difficoltà del caso, Bortuzzo non si è mai perso d’animo e ha continuato a credere nel sogno di diventare un grande nuotatore. Sin da giovane infatti Manuel è sempre stato una promessa del nuoto e nessun impedimento fisico lo ha mai ostacolato. Nonostante la sparatoria, infatti, con determinazione e tenacia è riuscito a tornare in acqua per continuare a gareggiare.

Il film che racconterà la storia dell’ex concorrente del Gf Vip 6 verrà trasmesso su Rai 1 e vedrà protagonisti Giancarlo Commare, che interpreterà il protagonista. In molti ricorderanno l’attore per il ruolo interpretato in Skam Italia. Gli altri protagonisti della pellicola saranno Alessio Boni, Gea Dell’Orto e Davide Coco. Mentre invece la regia è affidata a Umberto Marino. Al momento Rai 1 non ha ancora deciso la data di programmazione per la pellicola.