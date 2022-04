Ilary Blasi, che batosta! La notizia scuote i suoi fan: ora che succede?

Una vera e propria batosta per Ilary Blasi che ha parecchio scosso i fan della conduttrice: qual è il suo destino adesso?

La conduttrice romana non riesce a far meglio ed i fan sono preoccupati per il suo futuro: cosa succederà alla moglie di Francesco Totti? Nonostante la professionalità e l’esperienza non arriva mai il punto di svolta.

Ieri sera, venerdì 22 aprile, è andata in onda la puntata di recupero di giovedì 21 aprile dell’Isola dei Famosi. Così come per il Grande Fratello VIP 6, anche il reality show dall’Honduras di tanto in tanto subisce qualche cambiamento, questa volta a causa di Supervivientes, il corrispettivo iberico, che occupa lo stesso lembo di terra dei naufraghi italiani.

In ogni caso, la puntata di ieri ha portato a qualche risvolto. Gustavo, padre di Jeremias, è stato eliminato dopo l’uscita di scena volontaria di suo figlio. In nomination ci sono finiti Edoardo Tavassi e Ilona Staller. Una puntata ricca di colpi di scena che, però, non sono risultati essere abbastanza visti i 2.272.000 spettatori con uno share del 15.5% che non hanno consentito a Mediaset di vincere la gara d’ascolti.

Tutti gli ascolti TV della serata di venerdì 22 aprile

Dal Teatro Verdi di Montecatini Terme 16 band al loro esordio su Rai1 si sfideranno in nome del sound e della grinta dei grandi concerti dal vivo.#TheBandRai1 🎤 INIZIA ORA su Rai1 e su RaiPlay: https://t.co/qUnKcvdLcE@CarContiRai @GiannaNannini #CarloVerdone #AsiaArgento pic.twitter.com/2y8oXabQfx — Rai1 (@RaiUno) April 22, 2022

A vincere la gara d’ascolti di venerdì 22 aprile è stato Carlo Conti con The Band che ha raccolto 3.076.000 spettatori pari al 16.2% di share su Rai Uno. Con una giuria composta da Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini, ed il gruppo di tutor composto da Dolcenera, Irene Grandi, Francesco Sarcina, Marco Masini, Enrico Nigiotti, Giusy Ferreri, Federico Zampaglione e Rocco Tanica, il nuovo format con ha convinto il pubblico italiano. Su Rai 2, invece, N.C.I.S. arriva a 1.184.000 spettatori pari al 5.1% di share e N.C.I.S. Hawai’i a 955.000 spettatori pari al 4.6% di share. Per finire, su Rai Tre Bella Ciao – Per la Libertà è seguito da 906.000 spettatori con il 4.2% di share.

Per quanto riguarda le reti Mediaset, Rete4 con Quarto Grado ha totalizzato 1.193.000 spettatori pari al 7.2% di share e su Italia 1 Rocky II ha raccolto 986.000 spettatori pari al 4.8% di share.