“Voglio stare con lei tutta la vita”, colpo di scena ad Amici 21: pubblico senza parole

A poche ore dal sesto appuntamento con il Serale di Amici 21, concorrente esce allo scoperto con una dichiarazione pazzesca: c’entra anche Maria.

Parole al miele a poche ore dal Serale di Amici 21: “Voglio sposarla e avere dei figli”. Infine non poteva mancare l’esplicita dichiarazione a Maria De Filippi: “Ti porterò nel cuore come solo tu sei stata capace di entrarmi”. Tutti i dettagli.

Mancano poche ore al sesto appuntamento con il Serale di Amici e intanto un allievo del seguitissimo talent show ha deciso di rompere il silenzio. Parliamo di Albe che nelle scorse ore, in vista della sua probabile eliminazione dal programma di Canale Cinque, ha voluto dedicare parole al miele per i suoi compagni di avventura e non solo.

Il cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini sulle gradinate della casetta ha ringraziato uno per uno. Ma nella lettera scritta con tanto amore non sono mancate bellissime parole dedicate alla padrona di casa. “Più che come artista mi hai modellato come persona e sei riuscita a tirare fuori l’Alberto che Albe voleva tenere nascosto”, ha chiosato Albe facendo riferimento a Maria De Filippi.

“Ti porterò nel cuore”, concorrente di Amici 21 spiazza tutti: parole d’affetto a Maria

“Ti porterò nel cuore come solo tu sei stata capace di entrarmi!”. Con queste parole il cantante della squadra capitanata dalla Pettinelli e dalla Peparini, ha dimostrato il suo grande affetto a Maria De Filippi. ” Hai un bellissimo potere, quello di saper capire e trasmetti una fiducia tale che traspare fin da subito”, ha chiosato il cantante che questa sera potrebbe definitivamente lasciare il talent show di Mediaset.

Inoltre il 22enne bresciano ha scritto parole al miele anche per Serena con la quale, in questi mesi, è sbocciato l’amore. Nelle scorse ore i due hanno festeggiato il loro mesiversario: in totale sono sei i mesi di relazione. Intervistato da Maria, Albe ha fatto impazzire tutti. Il cantante ha sottolineato di avere intenzioni serie con la 19enne di Cerignola: “Voglio stare con lei tutta la vita, la sposo. Maria ti inviterò!”. E come ogni grande matrimonio che si rispetti, Albe ha fatto presente di volere una famiglia allargata con la ballerina di Amici.

Oltre al pubblico di Canale Cinque e alla stessa De Filippi, Albe ha spiazzato anche Serena. La ragazza ha dichiarato che per il momento ha bisogni di ballare, ballare e ancora ballare. Il matrimonio? “Si, forse a 30 anni, mica adesso?!“, ha chiosato Serena rivelando che vorrebbe al massimo due figli e preferibilmente maschietti.