Anticipazioni Brave and Beautiful, il piano diabolico di Korhan: Cesur e Suhan sotto chiave

Anticipazioni Brave and Beautiful, la seconda stagione continua a sorprendere il pubblico di Mediaset: cosa succederà nei nuovi episodi.

Lunedì 25 aprile la seguitissima soap opera turca tornerà su Canale Cinque ad appassionare il pubblico del piccolo schermo con nuovi episodi: al centro della scena le disavventure dei protagonisti.

Dal 25 al 29 aprile Brave and Beautiful tornerà sul piccolo schermo ad appassionare il proprio pubblico con nuovi scoppiettanti episodi. Le vicende dei protagonisti, infatti, continueranno a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Stando alle anticipazioni, al centro della scena troveremo ancora Suhan e Cesur. Questo ultimo tirerà fuori alcune registrazioni dove Tahsin ammette di aver inscenato il suicidio di Hasan Karahasanoglu per evitare il carcere ad Adalet.

In questo modo ricatterà l’ex suocero per ottenere le azioni dell’azienda. Intanto Hulya abbandona il suo figlioketto nel giardino dei Korludag. Tashin per far si che la donna si prenda cura del piccolo, decide di ospitare entrambi. Infine Suhan è sempre più decisa a nascondere la gravidanza al suo ex marito.

Brave and Beautiful, Cesur e Suhan rinchiusi in una camera: il diabolico piano di Korhan. Tutte le anticipazioni

Per obbligare Suhan a parlare della sua gravidanza con Cesur, Korhan chiuderà entrambi in una stanza. Con questa mossa spera che i due ex si possano riavvicinare. Riuscirà Korhan nel suo piano? Stando alle anticipazioni il vecchio fallirà nel suo intento! Il rapporto tra Cesur e Suhan resterà inclinato.

Per scoprire ogni dettaglio sulla trama non ci resta altro che seguire i nuovi episodi della seconda stagione di Brave and Beautiful in onda dalle 16:25, dal 25 al 29 aprile 2022, su Canale Cinque.