Vasta operazione dei carabinieri del nucleo provinciale di Napoli e dell’ispettorato del lavoro, in collaborazione con l’Inps. I militari dell’Arma hanno scoperto 1.204 persone che, tra Napoli e provincia, hanno percepito illecitamente il reddito di cittadinanza da novembre 2021 ad aprile 2022. Le cifre sono davvero enormi: si parla di 6 milioni di Euro che i soggetti in questione hanno incassato pur non avendone diritto.

Il totale preciso è 6.557.931,86. Tutti soldi che sono stati incassati in contrasto alla normativa che regola l’erogazione del reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno predisposto una vera e propria mappatura del territorio, diviso per tre macro-aree: Zona Napoli Centro (compresi i Campi Flegrei e le isole di Ischia e Procida); zona Nord (Giugliano in Campania, Agro Nolano, Marano, Casoria e comuni limitrofi) e zona Sud (area Vesuviana e Penisola Sorrentina). La zona a più alta densità di percettori illeciti è quella di Marano: oltre 2 milioni e 739mila Euro sono stati incassati in quest’area. Fra queste persone ce ne sono 101 che hanno precedenti penali.

Per quanto riguarda, invece, la città di Napoli, i quartieri a più alta densità di percettori illeciti sono le Municipalità 1 e 2. Quelle che corrispondono in pratica al centro cittadino, dalla zona del “salotto buono” di Chiaia fino ai vicoli del centro storico. Per un totale di 916.520,43 Euro percepiti illecitamente.