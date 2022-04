Lutto improvviso nel cinema: è morto il celebre attore di Nuovo Cinema Paradiso

Un lutto improvviso ha colpito il mondo del cinema, che dice addio ad uno degli attori più celebri della pellicola ‘Nuovo Cinema Paradiso’.

Nuovo lutto nel mondo del cinema che dice addio ad uno degli attori protagonisti del famoso film di Giuseppe Tornatore ‘Nuovo Cinema Paradiso’. Andiamo quindi a scoprire chi ci ha lasciati nelle ultime ore.

Il mondo del cinema ha detto addio al grande attore, regista e produttore francese, Jacques Perrin, scomparso nella giornata di ieri all’età di 80 anni. L’attore è morto nella sua Parigi. Mentre ad annunciare il suo decesso, a pochi giorni dalle elezioni presidenziali del 24 aprile, sono stati i propri familiari come evidenziato dall’agenzia France Presse.

In una nota, infatti, si legge: “La famiglia ha l’immensa tristezza di informarvi della scomparsa del cineasta Jacques Perrin, oggi 21 aprile a Parigi. Si è spento nella pace all’età di 80 anni“. Perrin nacque proprio nella capitale francese il 13 luglio 1941. A partire dagli anni 50 ha recitato in oltre 70 film, tra cui grandi successi come “Les Demoiselles de Rochefort” nel 1967 e “Peau d’âne” nel 1970. In molti ricorderanno anche il suo legame con l’Italia, a causa proprio dei tanti film girati nel bel paese. Andiamo quindi a ripercorrere la sua carriera.

Jacques Perrin è stato il protagonista di numerosi film. Infatti gli appassionati di cinema lo ricorderanno certamente per aver interpretato il giovane Lorenzo Fainardi innamorato pazzo di Claudia Cardinale nella ‘Ragazza con la valigia‘ di Valerio Zurlini (1961). Nel 1966 riesce ad aggiudicarsi i primi riconoscimenti, vincendo due premi come miglior attore al Festival di Venezia per il film italiano “Un uomo a metà” e per il film spagnolo “La busca“. Uno dei ruoli più memorabili dell’attore è quello di Salvatore da adulto in “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore del 1988, premiato agli Oscar come miglior film straniero nel 1990.

È impossibile dimenticare anche le sue memorabili performance in film del calibro di "In nome del popolo sovrano" (1990) di Luigi Magni, film storico-risorgimentale dove recitò nelle vesti del frate Ugo Bassi. Sono diversi anche i film interpretati nel corso di questo decennio.

Jacques Perrin si è distinto nella sua vita anche per la sua lotta in difesa della natura. Questa è stata una delle sue battaglie della sua vita, riuscendo a co-produrre anche diversi documentari a riguardo come “Le Peuple singe” (1989), “Microcosmos: il popolo dell’erba” (1996), “Himalaya: l’infanzia di un capo” (1999), Océans (1999) e “Il popolo migratore” (2001). Nella giornata di ieri però la famiglia ha dato il triste annuncio della scomparsa dell’attore 80enne.