Ex protagonista de L’Isola dei Famosi è sparita dalla tv: clamorosa confessione. Se ne sono perse le traccia ormai da tempo sul piccolo schermo

E’ stata uno dei volti più ammirati della televisione italiane alcuni anni fa, prima di anteporre la famiglia alla carriera. Dopo il matrimonio del 2017 ha avuto due figli a cui dedica la sua quotidianità.

L’abbiamo seguita come concorrente all’Isola dei Famosi e a Celebrity Masterchef, oltre a programmi come I Raccomandati di Carlo Conti e Mezzogiorno in famiglia su Rai Due. Laura Barriales ha recitato anche come attrice in Squadra mobile su Canale 5, riscuotendo un notevole successo. La 39enne, nativa di Leon in Spagna, non appare più sul piccolo schermo da alcuni anni, per l’esattezza dal 2017. Il motivo è presto detto: la soubrette iberica ha preferito anteporre i suoi interessi familiari alla carriera, dedicandosi a pieno al marito e ai due figli avuti da lui.

In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna la showgirl ha spiegato per filo e per segno tutte le sue ragioni e il cambio di vita effettuato negli ultimi 5 anni al fianco di Fabio Cattaneo. Dall’imprenditore ticinese ha avuto Melania, 3 anni, e Romeo, quasi uno.

Isola dei Famosi, Laura Barriales sempre più lontana dalla tv: ma non esclude un ritorno

La coppia vive in Svizzera, a Lugano, dove la Barriales si è ritagliata un perfetto spazio personale.

“Non ho paura di girare in monopattino con mia figlia, a volte lascio il passeggino in un angolo della strada e poi lo ritrovo lì. Non mi capita in nessuna altra parte d’Europa”.

Laura non ha potuto negare che l’incontro con Fabio Cattaneo ha stravolto la sua vita, rendendola particolarmente felice. L’uomo d’affari dopo aver studiato finanza a Londra si occupa ora di commercio di vini rari. Di recente ha venduto la bottiglia più cara al mondo, dal valore di un milione di franchi, circa 900mila euro. Anche la moglie dà una mano all’attività di famiglia e soprattutto si concentra sulla crescita dei due bambini. A precisa domanda, però, l’ex showgirl non ha escluso un ritorno in tv, magari con qualche format nuovo che possa stuzzicarla. I suoi fan sarebbero ben lieti di rivederla all’opera presto.