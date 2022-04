Barbara D’Urso, rivelazione commovente: “E’ successo anche a me”. La conduttrice svela un particolare del suo passato

Nel corso degli anni Barbara D’Urso ci ha abituato a seguire con affetto alcuni dei personaggi che contribuisce a lanciare e a far conoscere al grande pubblico. Sta succedendo di nuovo con Maria Laura De Vitis, oggi concorrente a La Pupa e il Secchione Show.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio, che grazie al suo più famoso compagno si è fatta conoscere da tutto il pubblico, oggi è tornata di moda con il reality game di Italia 1. Ma nonostante ormai da mesi non faccia più coppia con l’ex giornalista, quella storia torna sempre di moda e molti la accusano di aver cavalcato la storia a suo favore.

A Pomeriggio 5 la D’Urso ha invitato la mamma di Maria Laura per difenderla anche se in realtà ha fatto anche di più. Spiegando che Maria Laura ha perso il papà quando era ancora giovane, si è paragonata a lei: “E’ successo anche a me, anch’io che ho perso… ma senza entrare nello specifico. Nei primi tempi mi sono fidanzata con un uomo che aveva molti anni più di me perché ad un certo punto cerchi il padre. Ci può stare. Poi però ho avuto l’inversione di tendenza”.

Barbara D’Urso, rivelazione commovente: quella storia continua a scatenare polemiche

La mamma della De Vitis ha fatto capire di non aver mai apprezzato più di tanto quella storia, spiegando che entrambi si erano incontrati in un momento di difficoltà. Lei ha sempre rispettato le decisioni di sua figlia anche se non le ha condivise. Ma non vuole che sua figlia passi per quello che non è.

Intanto però nella casa in cui stanno vivendo i protagonisti de La Pupa e il Secchione Show continuano gli attacchi alla ragazza da parte di Mila Suarez e di altre ragazze, come Emy. “Lei è una gatta morta, è stata con un uomo di 70 anni, non io!”, ha sibilato Mila Suarez senza farsi sentire dalla diretta interessata.

Ma la De Vitis in un confessionale si è difesa: “Attacchi così non li accetto. Soprattutto perché sono arrivati da da una persona che io reputo zero”. Una rivalità che andrà avanti anche nella prossime diretta del programma.