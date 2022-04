Abbandona Uomini e Donne per problemi di salute in famiglia: “Ida ha pianto al telefono”

È arrivato ad Uomini e Donne ed è rimasto per pochissimo tempo, finalmente ha spiegato il motivo del suo abbandono al dating show

Ad Uomini e Donne è arrivato come cavaliere per corteggiare Ida Platano, ma poche puntate dopo è letteralmente scomparso e nessuno ne conosceva il motivo. Adesso è uscito allo scoperto e ha spiegato i motivi.

Ilie Maneschi è il cavaliere che è arrivato ad Uomini e Donne per corteggiare Ida Platano. Dopo un paio di uscite con la dama bresciana -che sembravano essere andate bene- il cavaliere non si è più visto in trasmissione e nessuno ne ha mai saputo il vero motivo. Soltanto di recente, Ilie ha rilasciato un’intervista a Isa e Chia spiegando: “La mia reticenza alla trasmissione, il mio non sentirmi adeguato a certe realtà, lo stop imposto al lavoro e lo stato di salute di mia madre hanno fatto sì che finissi la mia strada nel dating show”.

Un mix di ragioni che l’hanno costretto ad abbandonare il programma senza preavviso, semplicemente sparendo dalla circolazione salvo spiegare la sua assenza qualche tempo dopo. Lavoro e problemi di famiglia in primis, il disagio in una trasmissione come Uomini e Donne hanno fatto sì che Ilie rinunciasse alla frequentazione con la dama bresciana.

Uomini e Donne, la reazione di Ida Platano all’addio di Ilie Maneschi

Ilie ed Ida Platano si sono visti per l’ultima volta a Uomini e Donne nella puntata in cui è scoppiato il caso con Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. Successivamente il cavaliere l’ha accompagnata in aeroporto per passare gli ultimi istanti insieme: “Lei mi saluta con un ‘corri, vattene via’ che lascia intendere una situazione che sarebbe evoluta in qualcosa di più fisico”. I presupposti, stando alle parole di Ilie, c’erano tutti, ma il dovere -sotto più punti di vista in questo caso- l’ha richiamato all’ordine.

Quando il cavaliere ha comunicato alla dama del suo addio alla trasmissione, la reazione di Ida Platano è stata molto emozionante: “Pianse al telefono con me: aveva capito che non sarei potuto più tornare in trasmissione per continuare la conoscenza con lei”.