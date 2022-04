Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Nuova lite in studio e Ida Platano protagonista.

Secondo appuntamento di Uomini e Donne dopo la pausa di Pasqua e Pasquetta. Dopo il lungo momento dedicato a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, il programma di Maria De Filippi torna in onda oggi con una nuova puntata dove la conduttrice si occuperà delle altre dame e degli altri cavalieri.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover al centro dello studio dovrebbero accomodarsi Diego Tavani e Aneta. Lui, dopo la delusione per la fine della storia con Ida Platano, ha conosciuto altre signore ed infine ha scelto di provarci con Aneta. Lei aveva appena chiuso una conoscenza con Armando Incarnato, finita con l’ennesima delusione di lei. Tra Diego e Aneta le cose stanno procedendo a gonfie vele e in molti si aspettano dai due degli aggiornamenti importanti.

Dopo Diego e Aneta è il turni di Alessandro Vicinanza. Chiusa la storia con Ida Platano che ancora oggi è motivo di discussione con Gianni Sperti ma anche con Riccardo Guarnieri, il giovane cavaliere del trono over stava conoscendo altre ragazze. Oggi dovrebbe chiudere una conoscenza continuando con un’altra dama.

Anticipazioni Uomini e Donne, nuova lite in studio: Ida Platano protagonista

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne Maria De Filippi dovrebbe parlare anche del trono classico e in particolare al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Veronica. La tronista sta conoscendo i suoi corteggiatori e, in particolare, si sta soffermando sulla conoscenza con Federico e Matteo. Con Matteo in particolare il feeling è stato immediato e, nella scorsa puntata, ha litigato proprio con Federico dopo aver difeso Matteo che le ha inviato delle rose rosse durante la sua esterna con il rivale.

Federico nella scorsa puntata aveva lasciato lo studio non nascondendo il suo fastidio. Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne? Questo lo scopriremo nel corso della nuova puntata di oggi di Uomini e Donne.