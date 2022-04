Dazn arriva gratis, occasione imperdibile per tutti. Una possibilità aperta a tutti, partecipare è molto semplice e intuitivo

Il futuro di Dazn è ancora tutto da scrivere perché se è vero che la piattaforma streaming ha i diritti per la Serie A fino al 2024 molto potrebbe cambiare. Un ritorno all’antico, con un canale o due su Sky già dal prossimo settembre, se ne parla.

Intanto però c’è il presente di Dazn e oggi, come ogni lunedì da qualche settimana a questa parte, scatta il concorso ‘SuperMondays‘. Solo per un giorno, ma che si sta sta ripentendo con cadenza ormai fissa, tutti coloro che scelgono di abbonarsi a Dazn o riattivare il loro account, hanno un’opportunità unica.

Quella di aggiudicarsi gli abbonamenti annuali messi in palio per poter usufruire di tutti gli eventi live live e on demand della piattaforma. Perché non c’è solo il calcio con tutta la Serie A TIM (sette partite ogni giornata in esclusiva), ma anche il football Nfl, la boxe, gli adrenalinici match della UFC e molti altri contenuti.

Dazn arriva gratis, occasione imperdibile: come funziona il concorso

Come fare quindi per partecipare al nuovo concorso Dazn? In fondo è semplice e intuitivo. Sarà sufficiente attivare o riattivare l’abbonamento entro le 24 di lunedì 18 aprile dal sito Dazn.com con carta di credito o debito oppure PayPal al prezzo di 29,99 euro al mese.

Entro 24 ore arriverà una email con il codice per giocare e le istruzioni per partecipare al concorso. Poi ci sarà tempo fino al 23 aprile 2022 per scoprire se avete vinto 12 mesi di abbonamento Dazn. Tutti gli utenti riceveranno una mail con uno speciale codice gioco e l’indicazione del sito sul quale potranno provare a vincere i premi in palio.

Sarà sufficiente seguire le indicazioni, inserire il codice e scoprire subito se si è vinto uno degli abbonamenti a DAZN e iniziare subito a godersi 12 mesi di sport gratis. Un’opportunità in più per fidelizzare vecchi e nuovi clienti, in attesa di capire quali saranno le prossime mosse della piattaforma.