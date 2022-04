GF Vip 7, arrivano gli over 60? Ci sono già tre nomi

Il GF Vip 6 si è da poco concluso, ma già ci sono forti indiscrezioni riguardo il GF Vip 7: ci sarebbero già i nomi di tre over 60 che avrebbero dato la loro disponibilità per il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il tema che ha monopolizzato tutte le discussioni del GF Vip 6, che si è da poco concluso, è stato il triangolo amoroso fra Delia, Alex e Soleil. In particolare, Belli si è trovato a raccontare che lui e la sua compagna praticano da sempre quello che ha definito “l’amore libero”. Alex si è anche detto pronto ad entrare in un nuovo reality show.

Alex Belli non è fra i nomi che attualmente sono presi in considerazione per la prossima stagione del Grande Fratello. Secondo le indiscrezioni, però, si continuerà a parlare dell'”amore libero”. Sembrerebbe infatti che per il GF Vip 7 gli autori stiano valutando in particolare 3 nomi molto popolari fra il pubblico italiano e che hanno più di sessanta anni.

GF Vip 7, ecco i nomi dei tre over 60

Jessica Rizzo potrebbe essere uno dei tre concorrenti over 60 del GF Vip 7. In un’intervista a La Stampa, ha ricordato come lei ed il marito abbiamo sempre praticato “l’amore libero”: “Inizialmente mettevamo delle parrucche per essere irriconoscibili durante gli scambi di coppia. Quando la verità venne fuori, decidemmo di venire allo scoperto“.

Jessica Rizzo ha rivelato di non aver avuto un figlio a causa del lavoro. Da un lato, era sempre molto impegnata e non avrebbe voluto lasciare il suo bambino da solo. Dall’altro lato, ha espresso timore riguardo il giudizio di suo figlio riguardo il lavoro come pornostar. Si presenta dunque come una persona con una storia personale tutta da scoprire.

Nel reality show potrebbe esserci la concorrente più anziana di sempre

Se Jessica Rizzo compirà 62 anni il prossimo 25 aprile, Alvaro Vitali ha già spento 72 candeline. L’attore sarebbe il secondo degli over 60 che sono candidati ad entrare nella casa del GF Vip 7. Vanta già un’altra esperienza in un reality, La Fattoria. Ha trovato l’amore con Stefania ma vanta un’infanzia burrascosa che l’ha reso un vero Pierino.

Le sorprese riguardo i potenziali over 60 che potrebbero entrare nella casa del GF Vip 7 non finiscono qui. Secondo www.biccy.it, il programma condotto da Alfonso Signorini potrebbe decidere di avere la concorrente più anziana di sempre. Sandra Milo, infatti, è prossima a compiere 90 anni ed ha espresso il desiderio di far parte di un reality show.

Ecco il video che Jessica Selassié ha pubblicato a distanza di un mese dalla sua vittoria al GF Vip 6 per ripercorrere l’esperienza. Sia lei che Sophie Codegoni hanno confessato di avere nostalgia di alcuni momenti trascorsi all’interno della casa del reality show.