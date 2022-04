Isola dei Famosi, volano stracci tra i concorrenti: il fuori onda

L’Isola dei Famosi ha avuto inizio poche settimane fa ma l’aria tra i naufraghi si è fatta già pesante: volano stracci.

Colpo di scena all’Isola dei Famosi. Volano stracci tra i naufraghi, peccato che sia avvenuto durante la pubblicità. Ma scopriamo insieme cos’è successo nel fuori onda, tutti i dettagli.

E’ stata una puntata molto rovente quella dell’Isola dei Famosi andata in onda giovedì 14 aprile. Oltre alle diatribe tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis, c’è stata una lite molto accesa avvenuta nel fuori onda. A darci un accenno in diretta , però, era stato Marco Senise. Nel corso delle nomination il conduttore televisivo ha raccontato di avere avuto uno scontro con Blind.

Nello specifico il rapper lo avrebbe zittito mentre stava esponendo un suo punto di vista. Come riporta anche Novella2000, questo è quanto avrebbe detto Edoardo al 22enne: “Come ti permetti di metterti faccia a faccia”. Successivamente l’intervento di Senise ha fatto si che il confronto divenisse ancora più acceso: “Se io voglio intervenire, intervengo. Capito?”.

Isola dei Famosi, lite nel fuori onda: interviene Jeremias

Nel corso della discussione avvenuta all’Isola dei Famosi i naufraghi non si sono risparmiati nel sottolineare chi fosse arrivato prima o dopo in Honduras. Secondo i concorrenti, gli ultimi arrivati non avrebbero lo stesso diritto di parola rispetto agli altri. Ecco che Senise ha perso la pazienza inveendo contro il rapper che ha così replicato: “Posso essere tuo figlio fratè! Non ti scaldare che arrossisci ancora di più e diventi come la maglia che indossi”, ha chiosato il ragazzo.

Insomma, la discussione poi non si è conclusa qui. Difatti ad intervenite ci ha pensato anche Jeremias Rodriguez sottolineando che Marco, come gli altri che parlano come lui, danno un brutto esempio. Insomma, l’Isola dei Famosi è iniziata da poche settimane ma gli animi sono già ben riscaldati.