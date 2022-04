Chi è Al Ardhi: l’uomo che vuole il Milan, scrittore e businessman

Il Milan. Questo l’obiettivo di Mohammed Bin Mahfoodh Al Ardhi, attuale presidente operativo di Investcorp, uno dei principali operatori di private equity del Medio Oriente.

La società è stata fondata nel 1982, è famosa in Italia per aver investito nella casa di moda Gucci e opera a New York, Londra, Bahrain, Abu Dhabi, Riad, Doha, Mumbai e Singapore, nei settori immobiliare, delle infrastrutture, gestione del credito e capitale strategico. La sede principale di Investcorp ha sede nel Regno del Bahrain e l’anno scorso è stata delistata dalla Borsa del Paese.

La scalata alla vetta di Investcorp di Al Ardhi

Al Ardhi è entrato a far parte della società nel 2008 come consigliere di amministrazione, fino a scalare i vertici in sette anni, stabilendosi al comando e annunciando una nuova strategia di crescita.

La carriera militare

Prima di diventare un uomo di affari è stato vicemaresciallo dell’esercito, pilota di caccia e capo dell’aeronautica. Nel 2000 è stato insignito dell’Ordine dell’Oman dal sultano Qaboos bin Said Al-Said, la più alta onorificenza del Paese.

I complimenti al Milan

Sabato mattina Al Ardhi si è presentato ai milanisti con un Tweet di congratulazioni per il primo posto” Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano questa occasione”, ha scritto.

Congratulations to #ACMilan back on top of the italian league. Happy Easter to the club, it’s fans and everyone observing this occasion #SempreMilan — محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) April 16, 2022

Gli studi e la finanza

Dopo aver vissuto un’infanzia difficile, Al Ardhi ha studiato al Command and Staff College di Bracknell, in Inghilterra. Si è laureato in Scienze Militari alla Royal Air Force Academy del Regno Unito e ha conseguito un Master in Pubblica Amministrazione alla John F. Kennedy School of Government, Università di Harvard.

Al Ardhi è stato il presidente di Muscat Stock Exchange e Sohar International Bank, uno dei principali istituti finanziari dell’Oman ed è l’ex numero uno della National Bank dell’Oman. In passato è stato al vertice di Al Ardhi Energy Services, per il supporto all’industria petrolifera e del gas nella regione del Golfo Persico e di Rimal Investment Project.

Al Ardhi: la vita privata e la passione per la scrittura

Al Ardhi è sposato ed ha cinque figli, è appassionato di arrampicata. Ha un blog su cui pubblica i suoi pensieri ed ha scritto tre libri: Arabs Down Under, Pearls from Arabia e Arabs Unseen. Il primo narra la storia di un giornalista arabo trasferito in Nuova Zelanda, il secondo contiene una serie di aforismi su Maometto e il terzo racconta le biografie di uomini e donne di successo nel mondo arabo.