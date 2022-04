Isola dei Famosi 2022, nuovo inaspettato crollo nella notte: “Voglio andare via”

Lacrime e disperazione nella notte a L’Isola dei Famosi 2022. Ha chiesto di andare via per questo motivo.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. Lo show condotto da Ilary Blasi è molto seguito dai telespettatori i quali sono ansiosi di conoscere i dettagli delle vicende che hanno caratterizzato la settimana dei naufraghi.

Diversi i temi trattati nel corso della diretta ma il più importante è stato quello che riguarda il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias. L’uscita di suo padre Gustavo, eliminato al televoto, non ha fatto che acuire i malumori che erano già molto forti negli ultimi giorni. Al momento delle nomination quasi tutti i suoi compagni d’avventura hanno fatto il nome di Jeremias motivando così tale decisione. Dinanzi al malessere del ragazzo i naufraghi hanno reputato opportuno mandarlo in nomination in modo tale da accontentare la sua scelta di ricongiungersi con il padre. Tale presa di posizione da parte dei naufraghi ha però insospettito e non poco Ilary Blasi che chiede dunque a Jeremias da quanto tempo non sta bene all’Isola e perché.

“Non sto bene da quando ho capito che questo è un circo e non voglio esserne parte. – ha rivelato Jeremias Rodriguez –. Sono due o tre giorni, non ricordo bene perché qua una giornata ne sembrano cinque. Ho bisogno della mia fidanzata, della mia famiglia, la mia vita non è questa! Non mi piacciono i reality non so perché sono tornato all’Isola. Non sono una persona adatta per i reality, voglio tornare a casa!”.

Le lacrime hanno rigato il volto del fratello di Belen e Cecilia Rodriguez. Lo sconforto e la disperazione hanno preso il sopravvento contagiando anche la fidanzata Deborah Togni, presente in studio che si è mostrata pronta a supportarlo. La ragazza ha fatto notare al fidanzato che non sta uscendo ciò che lui è davvero, ossia il ragazzo buono che lei ama. Deborah oltretutto appoggia la sua decisione di voler tornare in Italia ma al tempo stesso ha cercato di motivarlo e spronarlo a non arrendersi: “È un gioco, devi andare avanti”. Intanto è lui uno dei nominati di questa settimana e, dopo il suo chiaro appello, il pubblico potrebbe accontentarlo, eliminandolo. I telespettatori però amano Jeremias e potrebbero concedergli la possibilità di restare perché molti credono che lui sia uno dei papabili vincitori de L’isola dei famosi.