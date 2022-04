“Sono tutti mosci”, stangata dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: preso di mira un Trono

Le critiche ad Uomini e Donne e ad un trono in particolare arrivano direttamente da una ex corteggiatrice del dating show

Un’edizione molto particolare del dating show di Maria de Filippi che ha portato vari tronisti in studio, ma soltanto in pochi hanno compiuto un vero e proprio percorso prima di uscire definitivamente dai radar.

Ad oggi Claudia Dionigi è molto felice accanto a Lorenzo Riccardi, ma è lei stessa a non nascondersi dietro un dito ed affermare che il loro percorso è stato particolarmente tortuoso. Claudia, infatti, è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne degli anni passati di cui non si può dire non abbia lasciato il segno all’interno del dating show. Dopo aver lasciato il programma in compagnia del suo bel tronista, la loro storia d’amore è proseguita all’esterno, ma continua assiduamente a seguire gli altri protagonisti del parterre di Maria de Filippi.

È proprio con cognizione di causa che Claudia ha parlato dell’edizione di quest’anno commentando in primis la scelta di Matteo Ranieri ritenendola giusta e anche ‘scontata’ perché Federica Aversano è ‘troppo donna’ per l’ex tronista che alla fine è uscito con Valeria Cardone.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi dura contro il Trono di Luca: la stoccata

L’altro tronista a tener viva l’edizione di quest’anno di Uomini e Donne è indubbiamente Luca Salatino -ancora al trono classico insieme alla collega tronista Veronica– che però ultimamente ne sta combinando di ogni con le corteggiatrici al suo fianco. Claudia Dionigi ha grande stima per il tronista definendolo molto simpatico e crede che al momento ci siano “soltanto due spiegazioni possibili”: secondo l’ex corteggiatrice, Luca avrebbe escogitato l’ingresso di Aurora “per far svegliare le sue corteggiatrici”.

Proprio con questa decisione, Claudia Dionigi nota una somiglianza con il suo percorso: “Io me ne sarei andata fossi in loro, proprio come è successo a me. Sì, sono ritornata è vero, ma comunque andandomene avevo scatenato una reazione in Lorenzo! Quindi secondo me Luca vuole che Soraia e Lilli reagiscano un po’ di più, perché in puntata li vedo un po’ tutti abbastanza ‘mosci’“.

L’ex corteggiatrice è poi passata ad analizzare anche il Trono Over ed in particolare una sua vecchia conoscenza, Riccardo Guarnieri: “A mio avviso, per entrambi (il cavaliere e Ida, ndr) non è più il momento di stare insieme. Spero che Riccardo non ricominci non le solite ‘tarantelle’”.