L’Isola dei Famosi, che paura: l’incendio rovina tutto di nuovo – VIDEO

Ne L’Isola dei Famosi è scoppiato un incendio. La causa sembra davvero incredibile, e qualche naufrago non ha affatto gradito la risata di Guendalina Tavassi che godeva del momento di difficoltà degli avversari.

Gli spettatori de L’Isola dei Famosi si sono commossi nel vedere come Clemente Russo sia davvero legato a sua moglie. Quando è stato spedito a Playa Sgamada, il primo pensiero è stato subito cercare sua moglie. Quando ha capito che la sua compagnia sarebbe stata Floriana, Lory Del Santo ed il fidanzato, ha cercato di comunicare con lei con una luce.

Secondo le indiscrezioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano, durante la puntata de L’Isola dei Famosi del 14 aprile, Clemente Russo verrà messo davanti ad una scelta molto difficile. Dovrà infatti scegliere fra il gioco e l’amore: per scoprire nei dettagli cosa significa, non resta che guardare la puntata in prima serata su Canale 5.

L’Isola dei Famosi, come è scoppiato l’incendio

La tribù dei Tiburón ha finalmente finito di scontare la punizione. Dopo che un naufrago aveva rotto la regola del silenzio, la redazione de L’Isola dei Famosi ha deciso di comminare la seconda punizione da quando è iniziata questa stagione del reality. Tutti i concorrenti facenti parte di questo gruppo sono rimasti per ben 24 ore senza fuoco.

Quando sono potuti tornare ad utilizzare il fuoco, hanno fatto un errore di gestione, facendo scoppiare un incendio ne L’Isola dei Famosi. Le fiamme, infatti, hanno aggredito il paravento fatto con foglie di palma secche e con la legna. Jeremias ha subito lamentato l’utilizzo di paletti piccoli che avrebbe contribuito all’incidente.

Arriva il cambio di palinsesto per il reality show: le motivazioni

Nella settimana che va dal 18 aprile al 24 aprile L’Isola dei Famosi 2022 cambierà la sua programmazione. Nella giornata di giovedì nel palinsesto di Mediaset compare il film Un figlio di nome Erasmus al posto dell’amato reality. La motivazione di questa cancellazione sarebbe di tipo tecnico.

Giovedì 21 aprile inizierà la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, che si chiama Supervivientes. Come riferisce Novella 2000, i luoghi in cui verranno girate alcune scene sono gli stessi dell’edizione italiana. Per lo stesso motivo, la puntata di giovedì 28 aprile non si svolgerà in diretta ma verrà registrata.