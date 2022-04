Covid, Walter Ricciardi: “In autunno quarta dose. Non abbassate la guardia”

Abbassare la guardia non è la soluzione giusta. Ci tiene a precisarlo Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, che dalle pagine de Il Messaggero parla di numeri sottostimati, perché si effettuano meno tamponi, e la variante è estremamente contagiosa. Il docente di igiene e medicina preventiva all’Università Cattolica arriva subito al punti: “L’autunno sarà un momento delicato e difficile, con le condizioni favorevoli al virus, per cui sarà necessaria una nuova dose per tutti. Si spera di avere vaccini onnicomprensivi e quando arriveranno sarà consigliabile un richiamo per tutti”.

Come confermano i dati dell’Iss, grazie ai vaccini si sono evitati circa 150mila morti, ma non per questo bisogna considerare che il Covid sia finito, “è una sensazione sbagliata e comporta vulnerabilità maggiore per coloro che non hanno ricevuto il vaccino o che si sono vaccinati male”, sottolinea il professor Ricciardi, “la vaccinazione con tre dosi non protegge completamente dall’infezione, ma protegge dagli effetti gravi del Covid. Il nuovo richiamo permette ai fragili e agli over 80 di rafforzare le difese”. Da qui l’esigenza di un quarto richiamo previsto per l’autunno.

Obbligo di mascherine al chiuso?

Per quanto riguarda le mascherine al chiuso, si guarderanno i dati e dopo Pasqua il ministro Speranza si pronuncerà in tal senso. “E’ molto probabile, però, che saranno proprio i dati a dirci di non togliere le mascherine, non solo al chiuso, ma anche all’aperto in tutti i casi di assembramento”, conclude il consulente.