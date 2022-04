“Non mi accetta”, terremoto tra Manuel Bortuzzo e Lulù: amore al capolinea?

Quella che sembrava essere la coppia perfetta ha incontrato qualche incidente di percorso: aria di crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è nata con qualche difficoltà, alla fine sono usciti insieme dal GF Vip 6 ma i problemi continuano anche fuori: ecco cosa sta succedendo in questi giorni.

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è nata con qualche difficoltà. Inizialmente il nuotatore ha vissuto un periodo di odi et amo, un giorno le cose andavano alla perfezione e quello dopo c’era immediatamente un passo indietro, a volte anche troppo drastico, che l’ha portato al centro delle critiche. Nel frattempo, Lulù Selassié è stata sempre quella che è andata dal suo amato per provare a tenerselo con sé, a volte ci è riuscita, altre è stata allontanata.

Al centro della loro storia, poi, c’è una terza persona che non si tratta di nessuno dei coinquilini del Grande Fratello VIP, men che meno delle sorelle della Selassié che si sono mostrate spesso e volentieri estranee ai fatti per lasciare ai due di viversi, ma Franco Bortuzzo, papà di Manuel.

Manuel Bortuzzo e Lulù, è già crisi? C’entra Franco, il papà del nuotatore

Nonostante Lulù Selassié sia andata a vivere a casa di Manuel, dove c’è anche papà Franco, sembrerebbe che le cose tra i due non sono migliorate. Tanto per iniziare, i due neanche si seguono su Instagram e quando un follower l’ha fatto notare alla Principessa Etiope, quest’ultima ha risposto senza nascondersi: “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

Questa volta la Selassié ha potuto difendersi autonomamente e con la grazie che la contraddistingue, ma quando lei era ancora all’interno del reality show ed il signor Bortuzzo ne ha dette di cotte e di crude sul suo conto, l’innamorata pazza di Manuel non ha potuto far altro che incassare.