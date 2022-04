L’Isola dei Famosi, naufrago in infermeria per accertamenti: le sue condizioni

C’è stato un nuovo infortunio a L’Isola dei Famosi 2022, ed il naufrago è dovuto andare in infermeria per degli accertamenti. Ecco di chi si tratta e perchè le sue condizioni potrebbero anche essere gravi.

In quest’edizione de L’isola dei Famosi c’è già stato un grave malore da parte di una naufraga quasi in diretta televisiva. Durante la quinta puntata del reality, Patrizia Bonetti aveva perso la prova del fuoco scansandosi dalle fiamme per un attimo e decretando la vittoria di Roberta Morise. Il giorno dopo, si scoprì che si era ustionata.

Secondo quanto rivela l’esperto di gossip Alessandro Rosica, la sua intenzione era quella di tornare al più presto come naufraga a L’Isola dei Famosi. Il fratello, però, sembrerebbe averla convinta della necessità di una causa legale che chieda un ingente rimborso. Ilary Blasi, durante la sesta puntata, ha spiegato che tornerà in Italia per delle cure.

L’Isola dei Famosi, quale naufrago ha avuto un infortunio

Durante la settima puntata de L’Isola dei Famosi, un altro concorrente ha avuto un infortunio durante una delle prove che vengono disputate nella diretta televisiva. Nicolas Vaporidis, quasi all’improvviso, ha abbandonato la prova del “girarrosto”, dove è quindi risultato vincente Roger Balduino, che sembrava in chiara difficoltà.

Poco dopo la prova, Nicolas Vaporidis ha avuto un malore, e si è dovuto recare subito in infermeria. È evidente che l’attore stia accusando pesantemente le dure condizioni di vita a Cayo Cochinos: è molto dimagrito, ed anche dal punto di vista sociale sta avendo molte difficoltà con gli altri naufraghi, che sembrano essersi coalizzati contro di lui.

Nicolas Vaporidis assente dal suo gruppo: mistero sulle sue condizioni

L’11 aprile Nicolas Vaporidis, nonostante l’infortunio, era tornato in diretta a L’Isola dei Famosi per fare le nomination. Sembrerebbe che l’attore stia continuando ad accusare una serie di malesseri: durante il day-time del 12 aprile, infatti, gli spettatori hanno potuto vedere come fosse ancora assente dall’Isola.

Nicolas è dovuto tornare di nuovo in infermeria e non ha ancora preso parte alla sua nuova Tribù Cucaracha, che entrerà in diretta competizione con la Tribù Tiburón per conquistarsi la maggior parte del pescato. Mentre il primo gruppo è praticamente andato a letto a stomaco vuoto, il team vincente è stato premiato con degli hamburger deliziosi.

Ecco il video dove si vede la prova in cui Nicolas Vaporidis è in netto vantaggio su Roger Balduino, ma all’improvviso è costretto a regalare la vittoria all’avversario perchè non si sente bene: