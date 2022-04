Giorgia Soleri, che polverone: la fidanzata di Damiano dei Maneskin fa arrabbiare i fan

La fidanzata di Damiano dei Maneskin, Giorgia Soleri, ha intrapreso una nuova iniziativa artistica e professionale che ha subito sollevato un polverone. Si tratterebbe davvero di un’attività inedita oppure è già stata pubblicata sul web?

Da quando Giorgia Soleri ha deciso di raccontare ai propri ammiratori i suoi problemi di salute, la sua carriera di influencer ha imboccato una direzione diversa. Curiosamente, è stata candidata ai Diversity Media Award, dove fra gli altri candidati ci sono diversi nomi interessanti, come quello dei Maneskin, dove il suo fidanzato Damiano è il frontman.

L’attività che sembra occupare la maggior parte di Giorgia in questo momento è proprio quella della sensibilizzazione riguardo la vulvodinia e l’endometriosi. Al motto di “sharing is caring“, ha più volte enfatizzato quanto sia importante poter fare attivismo anche su internet, dove con maggiore facilità si possono raggiungere milioni di persone.

Giorgia Soleri, che polverone! Cosa sta per fare

Oltre all’attivismo ed all’attività di influencer, Giorgia Soleri non ha mai nascosto la sua passione per la poesia. Spesso ha pubblicato qualche verso sui social media, ma adesso starebbe arrivando un nuovo progetto editoriale che, ancora prima di andare in stampa ed arrivare alla grande distribuzione, avrebbe già sollevato un polverone.

La ventiseienne Giorgia Soleri sarebbe in procinto di pubblicare un saggio di poesie. Il magazine MOW, però, avrebbe scoperto che questo progetto della fidanzata di Damiano dei Maneskin non sarebbe completamente originale. Secondo il giornale, infatti, ci sarebbe già un progetto omonimo portato avanti sul web.

La raccolta di poesie è inedita o è una raccolta di pubblicazioni web?

La raccolta di poesie di Giorgia Soleri dovrebbe intitolarsi La signorina nessuno. Esiste già una pagina omonima su Instagram dal 2018, che sembrerebbe proprio essere stata creata da lei. C’era anche una pagina molto simile su Facebook, di cui però al momento i contenuti non risulterebbero essere più disponibili.

Sul profilo de La signorina nessuno compaiono le foto in bianco e nero della Soleri. Le poesie sono pubblicate sotto forma di immagini e di didascalie alle foto in bianco e nero. Curiosamente, la pagina su Instagram non era più aggiornata dal 2019: Giorgia, però, non ha mai abbandonato la passione per la poesia.

Ecco una recente pubblicazione di Giorgia Soleri riguardo il suo attivismo per la vulvodinia e l’endometriosi: