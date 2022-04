Ex allievo di Amici sarà presto protagonista su Netflix: De Filippi entusiasta. Un bel salto in avanti per uno dei prodotti del talent di Mediaset

Sarà coinvolto nella realizzazione della colonna sonora di uno dei nuovi prodotti di Netflix, ovvero la serie tv “Di4ri”. Grazie al legame con la Warner Music, un suo brano è al centro della scena.

Una delle più grandi soddisfazioni per Maria De Filippi è quella di vedere i propri ragazzi realizzarsi da un punto di vista artistico. Per cantanti e ballerini la scuola di Amici è un trampolino davvero importante per raggiungere traguardi di primaria grandezza. Molti dei prodotti del talent Mediaset, infatti, hanno poi calcato palcoscenici prestigioso, arrivando a raggiungere la fama nazionale e internazionale. L’ultimo di questi è senza dubbio Tancredi, artista dal sicuro avvenire. Dopo essere uscito dalla scuola, il cantante è entrato a far parte infatti della famosissima etichetta musicale, Warner Music, coronando un suo sogno. Il 14 maggio del 2021 è riuscito a pubblicare il suo album d’esordio “Iride“. Il primo e nuovissimo singolo di questo EP, ovvero “Isole“, è stato lanciato lo scorso 8 aprile, riscuotendo immediatamente un grande successo.

Amici, Tancredi sarà presto protagonista su Netflix: la sua “Isole” nella colonna sonora di “DI4RI”

Ora la grande notizia per Tancredi e di riflesso anche per la sua mentore Maria De Filippi, è che la canzone è stata scelta per entrare a far parte di un nuovo prodotto Netflix. “Isole” sarà infatti presente nella colonna sonora nuova serie tv della piattaforma streaming “Di4ri“.

Come annunciato attraverso un teaser pubblicato, sia da Tancredi che dal profilo Instagram di Netflix, l’artista italiano entra nella ‘soundtrack’. Il post dell’annuncio recita testualmente:

“‘Di4ri’ è una nuova serie made in Italy pensata per il pubblico più giovane, dedicata alla Generazione “zeta”. La storia si svolge all’interno in una scuola media intitolata a “Galileo Galilei” ed è ambientata in una città di mare. Non sono stati ancora chiariti i nomi del cast o altro sulla trama: vi terremo aggiornati!”. L’unica cosa certa è che la musica sarà presa dalle splendide note del brano di Tancredi, inabissato di commenti entusiasti da parte dei suoi fan su Instagram.