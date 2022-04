Uomini e Donne, una delle protagoniste più amate aspetta un maschietto: che gioia!

Una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne ha svelato il sesso del suo bambino. Sarà un maschietto, fan in visibilio.

Grande gioia per tutti gli appassionati di Uomini e Donne, con una delle sue protagoniste assolute che comunica una grande notizia ai followers. Infatti l’influencer ha rivelato il sesso del futuro nascituro: l’annuncio.

Nelle scorse ore tutti i fan di Uomini e Donne hanno ricevuto una grande notizia da una delle ex protagoniste della trasmissione. Stiamo parlando di Nicole Mazzoccato, che nelle scorse ore ha comunicato il sesso del futuro nascituro. L’ex corteggiatrice, infatti, ha comunicato a tutti i suoi followers che sta aspettando un maschietto. Per l’occasione Nicole ha organizzato una grande festa con amici e parenti.

Oramai è diventata tradizione anche in Italia il ‘gender reveal party‘, un’usanza che viene direttamente dagli Stati Uniti. Così Nicole ha mostrato ai suoi fan la torta a tema e il classico palloncino. Inoltre la Mazzoccato ha anticipato il tutto pubblicando un sondaggio sui social, in cui chiedeva ai followers un pronostico sul sesso del futuro bambino. Nelle stories è apparsa anche la modella Mariana Rodriguez, zia del piccolo in arrivo.

Uomini e Donne, Nicole Mazzoccato aspetta un maschietto: l’evento per l’annuncio

Nicole Mazzoccato e Armando Anastasio, compagno dell’influencer attualmente calciatore del Pordenone, hanno organizzato un party per comunicare il sesso del bambino. La coppia davanti ad amici e parenti ha quindi scoppiato il pallone ad elio contenente una miriade di coriandoli blu. Quindi il piccolo sarà un maschietto, con la coppia che dopo la notizia si è abbracciata teneramente davanti a tutti.

Purtroppo non tutte le gravidanze procedono nel verso giusto o come i genitori del nascituro vorrebbero. Per questo motivo Nicole ha voluto dare la notizia solamente quando si è sentita sicura di poterlo fare. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha quindi voluto comunicare a tutti i suoi followers: “Ognuno ha i propri tempi, è giusto rispettare i tempi delle persone, considerato anche un periodo delicato di vita“. Dopo aver mostrato questo suo lato inedito, poi, la Mazzoccato ha dato con gioia costanti aggiornamenti sulla sua gravidanza e adesso è pronta ad accogliere in famiglia un piccolo maschietto.