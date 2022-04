“Non capisci un c***o”, la Celentano ancora una volta protagonista: cos’è successo ad Amici

Nuovo colpo di scena ad Amici 21: parole forti contro Alessandra Celentano dopo l’ultimo appuntamento con il Serale.

Il giudizio espresso dall’insegnante di classico nel corso dell’ultimo appuntamento del Serale di Amici 21 ha fatto sbottare due allievi. Ad usare particolarmente un linguaggio forte è stata un’alunna di Raimondo Todaro.

Ennesimo colpo di scena ad Amici 21. Dopo l’ultimo appuntamento con il Serale, allieva ha perso il controllo. Come è stato mostrato nel daytime odierno a sbottare sull’insegnante di classico sono stati Dario e subito dopo Serena. Il ballerino di Taranto si è lamentato perché, ancora una volta, la Celentano avrebbe trovato il pretesto per mettere in risalto gli errori fatti durante le sue esibizioni.

A questo punto è intervenuta anche Serena. La Carella si è concentrata su alcune parole più volte dette dall’insegnante di Amici: “Ogni volta dice questa versatilità – parlando di Michele-, ma dove? Michele è stupendo, io lo adoro come ballerino però cioè dai! Ogni volta questa ca**o di versatilità nella mente sua. Ci ha rotto pure le pa***“, ha chiosato l’aspirante ballerina.

Amici 21, Serena Carella contro Alessandra Celentano: “Devi avere proprio la faccia tosta”

Fuori di sé dopo il quarto appuntamento con il Serale di Amici 21, Serena, spronata da Dario, ha inveito contro la Celentano. “Cioè, devi avere proprio la faccia tosta e dire: ‘Non capisco un ca***’. Ha fatto una figuraccia, guarda!“, ha detto l’aspirante ballerina parlando a Dario dell’insegnante di Maria De Filippi.

Attenzioni rivolte poi sul Tuca Tuca ritenuto amatoriale dalla Celentano. Stando a quanto evidenziato dalla Carella, l’esibizione fatta con Nunzio aveva un lato comico fortemente ricercato e voluto: “Ma quella davvero non capisce un ca***”, ha ribadito Serena. Insomma, l’allieva di Raimondo Todaro non è riuscita a contenere l’ira utilizzando un linguaggio poco decoroso e rispettoso nei confronti di Alessandra Celentano: staremo a vedere quale sarà la sua reazione.