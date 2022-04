Il Cantante Mascherato, amatissimo concorrente vittima di un incidente in moto: le sue condizioni

Tutti i fan de Il Cantante Mascherato in queste ore sono in apprensione per le condizioni di salute di un ex concorrente: è stato vittima di un incidente.

Pessime notizie per tutti i telespettatori de ‘Il Cantante Mascherato’, con uno dei concorrenti più amati che è stato vittima di un incidente. Andiamo quindi a vedere le sue condizioni e cosa è successo.

Nel corso della domenica delle Palme ha fatto scalpore una notizia riguardante Max Giusti, protagonista dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato. Infatti l’attore e comico voleva divertirsi con una delle sue grandi passioni come il motocross. Peccato però che quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in una domenica di grande paura. Infatti Giusti sarebbe caduto, finendo addirittura in ospedale.

Fortunatamente l’incidente è stato meno grave del previsto e adesso Max sembrerebbe stare molto bene, fatta eccezione per una lussazione alla spalla. Così il comico ha voluto raccontare il tutto sul suo profilo Instagram, in cui ha spiegato cos’è successo sullo sterrato da cross. Infatti l’attore ha iniziato raccontando che l’incidente l’ha costretto a passare una giornata al Pronto Soccorso. Andiamo quindi a vedere le parole di Max dopo l’inconveniente nel giorno della Domenica delle Palme.

Il Cantante Mascherato, Max Giusti racconta l’incidente: spalla lussata

Dopo una sfortunata mattina passato con le motocross, Max Giusti ha voluto raccontare quanto gli è successo sulla pista. Infatti sul suo profilo Instagram, l’imitatore ha mostrato segni della sua avventura, spiegando che le sassate delle altre moto gli hanno ferito leggermente il braccio. Purtroppo dopo la caduta, Max si è anche lussato una spalla. Fortunatamente il comico ha poi aggiunto: “La spalla è rientrata perfettamente, fa un po’ male però“, mostrandosi sereno e sorridente sui social.

Nel novembre del 2021, nel corso di un’intervista, Max Giusti racconto proprio questa sua passione per il motocross. Infatti l’attore affermò che da ragazzo adorava la KTM, sia come moto che come azienda. Ancora oggi, quindi, nel tempo libero il comico si diverte a bordo delle moto di cross. In merito a questa sua passione Max affermò: “Mi fa stare bene, mi sembra di fermare il tempo, anche se le ginocchia scricchiolano. Ho ancora tante cose da fare, sono i sogni di ragazzo che ti danno le motivazioni“. Purtroppo però ieri qualcosa è andato storto, con il Pronto Soccorso che però è riuscito a mettere a posto la spalla di Max.