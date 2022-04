Rai, futuro a rischio per un’icona della TV italiana: chiude il suo programma?

Per la Rai è a rischio uno dei programmi di una delle icone dell’emittente statale. Andiamo quindi a vedere la possibile decisione: i dettagli.

Cambio di programma in arrivo per la Rai che è pronta a prendere una drastica decisione su uno dei programmi più seguiti dell’ultima stagione televisiva. Infatti a sorpresa potrebbe non essere riconfermato: scopriamo di cosa si tratta e quale icona è a rischio.

Nel corso della scorsa settimana si è chiusa la terza edizione de Il Cantante Mascherato, con la vittoria di Paolo Conticini che si è rivelato essere il concorrente dentro la maschera della Volpe. Dal termine dell’ultima puntata iniziano a circolare voci riguardanti la prossima stagione televisiva. In molti quindi si chiedono se lo show musicale delle maschere tornerà in palinsesto l’anno prossimo o se al momento rimarrà in stand-by.

Al momento sono tantissime le voci a riguardo, con tantissimi rumors che portano proprio a questa pista. A ribadire questa indiscrezione ci ha pensato il giornalista di cronaca rosa Alberto Dandolo, sulle pagine di Oggi. Infatti sul settimanale si legge che la prossima edizione de Il cantante mascherato è a rischio. Inoltre sempre il giornale di cronaca rosa ha voluto fornire anche i motivi per il quale il format è in stand-by. Andiamo quindi a vedere tutte le novità a riguardo.

Rai, Il cantante Mascherato verso la sospensione: cosa sta succedendo

La Rai quindi sarebbe pronta a mettere in stand-by Milly Carlucci ed il suo ‘Il Cantante Mascherato‘. Dopo le vittorie di Teo Mammucari, Red Canzian e Paolo Conticini, le maschere di Milly Carlucci potrebbero andare in pensione. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato Oggi. Infatti come si legge sul settimanale di cronaca rosa: “I vertici Rai lo considerano troppo costoso e di scarso appeal per il target pubblicitario di riferimento“. Una voce che sembra trovare sempre più conferme.

Una decisione inaspettata visto che durante la sua ultima puntata lo show ha totalizzato il 21.87% di share e 3 milioni 507mila spettatori ma la media delle varie puntate era più bassa intorno al 17%. Questi ascolti però sono ritenuti troppo bassi dai vertici Rai per una riconferma. Secondo quanto riportato da Dandolo ci sarebbe un solo scenario per la riconferma. Infatti su Oggi si legge: “Solo una riduzione dei costi e un rinnovamento nel cast fisso potrebbe salvare la messa in onda dello show“. La soluzione potrebbe essere trovata anche cambiando la giuria, che ad oggi è formata da Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Arisa e Caterina Balivo. Ma la verità la si scoprirà solamente tra qualche mese, quando la Rai lancerà il nuovo palinsesto televisivo.