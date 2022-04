“Siamo sconvolti”, il dolore di Marco Liorni: lutto a Reazione a Catena

Un terribile lutto ha stravolto tutta la redazione del programma di Rai 1 che vede alla conduzione Marco Liorni, Reazione a Catena.

Era andata in vacanza in Giordania. Sui propri canali social aveva mostrato le foto che la mostravano felice nel sito archeologico di Petra, nominato patrimonio mondiale dell’UNESCO. All’improvviso, c’è stata la tragedia: un violento incidente stradale l’ha strappata alla vita nella notte fra l’8 ed il 9 di aprile.

Lucia Menghini aveva partecipato a Reazione a Catena circa nove mesi fa, dove aveva fatto parte del trio vincente Le Pignolette. La ragazza era originaria di Foligno, in provincia di Perugia. Aveva quasi completato gli studi, ed stava completando il suo tirocinio presso l’ospedale di Spoleto. Era quasi pronta a spiccare il suo volo verso la vita.

Reazione a Catena, il terribile lutto: Marco Liorni distrutto

Lucia Menghini si trovava in vacanza in Giordania insieme a due amiche e compagne di studi, assieme a cui stava effettuando il tirocinio come anestesista. Mentre la protagonista del trio Le Pignolette di Reazione a Catena purtroppo non è sopravvissuta all’incidente, le due amiche sono risultante anch’esse coinvolte, ma per fortuna sono solo rimaste ferite.

Il conduttore di Reazione a Catena, Marco Liorni, non ha nascosto il suo dolore. Appena avuta la notizia del tragico avvenimento, ha voluto scrivere un messaggio per rendere omaggio a Lucia Menghini. Sembra completamente incredulo rispetto i tragici avvenimenti, e si rivolge per l’ultima volta direttamente alla sua ex concorrente.

Marco Liorni senza parole: “Siamo tutti sconvolti”

Queste sono le parole con cui Marco Liorni ha reso omaggio a Lucia Menghini: “Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette“.

Il conduttore di Reazione a Catena poi prosegue: “Siete state protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene“.

Ecco un video con dei tanti momenti di Reazione a Catena dove si può vedere Lucia Menghini ed il suo gruppo Le Pignolette:

Questo, invece, è il messaggio di addio a Lucia Pignoletti da parte di Marco Liorni, che si è espresso a nome di tutta la redazione dopo la notizia del lutto, diffusa dal quotidiano La Repubblica: