Rai, una delle conduttrici più amate abbandona il programma: pubblico senza parole. La notizia è arrivata all’improvviso, è una svolta

Come spesso è successo negli ultimi due anni in tv, ci sono programmi che cambiano in corsa per scelta della rete, degli autori, dei produttori. E altri che sono costretti a farlo per cause di forza maggiore, una su tutte il Covid.

Succederà ancora una volta domani, domenica 10 aprile 2022, per una delle trasmissioni più attese del palinsesto Rai. Paola Perego infatti ha spiegato al suo pubblico che non potrà condurre la nuova puntata di Citofonare Rai2, il programma che occupa solitamente la fascia dell’ora di pranzo subito prima del Tg2 di metà giornata.

Ma non sarà nemmeno si Rai Radio Due, con Ilmomentomigliore dalle 18. La popolare conduttrice milanese è risultata positiva al Covid, anche se è asintomatica e per ora sta bene. Quindi per le regole che vigono in tutti i posti di lavoro, Rai compresa, sarà costretta per questa settimana a saltare l’appuntamento con il pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

Rai, una delle conduttrici più amate abbandona: tutto sulle spalle di Simona Ventura

Una svolta inattesa e che lascia tutta la responsabilità della conduzione sulle spalle di Simona Ventura che in attesa di ritrovare la sua compagna dovrà fare da sola. E non si annuncia impresa facile, non tanto per l’esperienza di Super Simo, quanto per le sorti del programma.

All’epoca del lancio, lei e Paola Perego avevano spiegato di essersi ritrovate dopo anni in cui semplicemente si erano ignorate. Avevano invece capito di avere molti punti in comune e quindi avevano deciso di metterli in una trasmissione diversa dalle altre. Una scommessa che non ha pagato perché salvo rarissime eccezioni Citofonare Rrai2 non va mai oltre il 4% di share nonostante una concorrenza non insormontabile.

E per la Ventura non è l’unico problema del momento perché anche la partenza di Ultima Fermata su Canale 5 non ha convinto il pubblico. Lì è stata chiamata come voce narrante da Maria De Filippi, ha sposato un format nuovo e ci sta mettendo tutto il suo impegno. Ma anche in quel caso la risposta del pubblico è stata tiepida.