Silvia Toffanin, l’ultima novità è sensazionale: succederà a breve

Grosse novità per Silvia Toffanin che a breve cambierà radicalmente la sua vita: una novità inaspettata e sensazionale

Un’indiscrezione che porta tutti i dettagli dell’affare che vede coinvolta la conduttrice di Verissimo che, tra non molto, cambierà vita. Una rinascita per la moglie di Pier Silvio Berlusconi con il quale compirà l’ennesimo passo avanti.

Pier Silvio Berlusconi ha portato a termine un’operazione milionaria secondo quanto raccolto dettagliatamente dal Corriere della Sera. L’imprenditore milanese avrebbe, infatti, acquistato una meravigliosa ed enorme villa a Portofino, luogo turistico ligure, dove presto potrebbe trasferirsi insieme alla famiglia. Si tratta di Villa San Sebastiano una tenuta che si estende per 1000 metri quadri ed è circondata da un terreno costituito da vigneti e uliveti grande 1,3 ettari: un posto da favola che gode dell’ottima terra, ma anche di un meraviglioso mare.

Come riportato da La Repubblica, grazie al sito ar92landcoproperty.com, è possibile vedere che la villa è composta da 9 camere, 7 bagni e una piscina. Si tratta di una struttura cinquecentesca, i cui interni sono stati rinnovati negli anni Settanta dal noto architetto Gae Aulenti. Da ogni finestra è possibile osservare la vista spettacolare sul mare e più in particolare sul golfo di Tigullio.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: le operazioni della trattativa da sogno

Dal 2002 Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno scoperto l’amore l’uno dell’altra e da lì non si sono mai più separati, nonostante i molti impegni dei due. Da un lato la TV, dall’altro l’arte imprenditoriale, il figlio dell’ex Premier ha sempre mostrato di essere all’altezza e di avere fiuto per gli affari, com’è stato anche stavolta. Berlusconi, infatti, è riuscito ad acquisire la villa acquistando la società di Luca Bassani Antivari che sì, possiede molti immobili, ma è anche gravemente indebitata. Ciononostante, Pier Silvio non ha voluto badare a spese ed oltre a quanto gli costerà Villa San Sebastiano, ha deciso anche di prendere in mano la società e saldarne i debiti.

Una consulenza tra Intesa San Paolo e Deutsche Bank, la fondamentale presenza e collaborazione dell’avvocato di fiducia di Mediaset, Luca Fossati hanno messo a segno un’operazione costata più di 20 milioni di euro per le azioni della società.