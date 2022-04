Paolo Bonolis gelato dopo la diretta, è meglio cambiare programma. Il conduttore ha in mente nuovi progetti, lascia quelli classici?

Non sappiamo ancora cosa farà Sonia Bruganelli a settembre quando il Grande Fratello Vip riaprirà le porte, perché non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione. Ma sappiamo che Paolo Bonolis forse ha deciso di cambiare programmi, almeno parzialmente.

Gli ultimi dati sugli ascolti tv confermano il trend di questa stagione. Giovedì 7 aprile infatti nel Preserale il programma più visto è stato su Rai1 L’Eredità con 4.296.000 spettatori (il 24.5% di share). Su Canale 5 invece Avanti un Altro! ha totalizzato 3.364.000 con il 19.6% di share. Ottimi numeri ma per battere la concorrenza non bastano. Tra gli altri programmi della fascia su Rete 4 Tempesta d’Amore ha ottenuto il 4.2% con 885.000 spettatori.

E così Bonolis nella prossima stagione televisiva potrebbe buttarsi su altri progetti, come quello svelato in anteprima da Bubinoblog. Uno show che deriva dal format tedesco ‘Wer stiehlt mir die Show?’ (in italiano ‘Chi mi ruba lo Show?‘) e che andrebbe in prima serata nel prossimo autunno su Canale 5.

Paolo Bonolis gelato dopo la diretta, è meglio cambiare programma: Canale 5 perde ovunque

Guardando alle altre fasce della giornata, nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 5.181.000 spettatori con il 22%. Su Canale 5 invece Striscia la Notizia una media di 3.782.000 spettatori con uno share del 16% e su Rai3 Un Posto al Sole 1.507.000 spettatori pari al 6.5%.

La Prima Serata è stata dominata dalla fiction: su Rai 1 Don Matteo 13 ha messo insieme 5.680.000 spettatori pari al 26.4% di share. Al contrario su Canale 5 L’Isola dei Famosi, terminata oltre l’1 di notte, ha totalizzato 2.538.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su La7 PiazzaPulita ha messo insieme 1.029.000 spettatori con uno share del 6.3%.

Infine nella fascia pomeridiana su Rai1 Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.932.000 spettatori (19.6%) e La Vita in Diretta 2.155.000 spettatori con il 19.4%). Su Canale 5 Beautiful 2.381.000 spettatori (17.5%), Una Vita 2.402.000 spettatori con il 18.4% di share mentre Uomini e Donne ha centrato il 24.5% con 2.750.000 spettatori. Pomeriggio Cinque ha messo insieme 1.777.000 spettatori con il 16.1%.