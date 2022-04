Manuel Bortuzzo-Lucrezia Selassié, incredibile annuncio in diretta: cosa sta succedendo

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié ancora al centro dell’attenzione per il defollow di papà Franco: l’annuncio in diretta.

Lucrezia Selassié è tornata su Instagram con un messaggio destinato ai suoi fan: “Ci viene l’ansia”. L’annuncio che lascia tutti con un grande punto interrogativo. Cosa sta succedendo realmente?

Dopo la bufera in cui si è ritrovata Lucrezia Selassié circa il defollow di papà Bortuzzo, la principessa ha voluto aggiornare i fan su Instagram. “Siamo qui felici! Ci mancate ragazzi e mi raccomando non preoccupatevi perché vedo che siete un po’ spaventati. State tranquilli che non è successo nulla di grave, siamo tutti qui appassionatamente. Ci amiamo tutti e sappiate che vi amiamo tanto”.

L’ex gieffina nella Casa più spiata d’Italia è riuscita a conquistare il cuore di Manuel Bortuzzo e la loro love story tutt’ora fa sognare milioni di italiani, gli stessi che preoccupati per la coppia, hanno alzato un polverone gigantesco. Ma Lucrezia ha assicurato che non c’è nulla da temere: “Voglio che stiate sereni. Non voglio che vi spaventiate, e vi prego, non fatevi tutti questi film mentali su Twitter. Noi stiamo tranquilli ma se leggiamo queste cose ci viene l’ansia“.

“State sereni, lo dico anche per voi stessi”, l’annuncio di Lucrezia Selassié su Instagram

Lucrezia Selassié nelle Insta Stories ha invitato i fan a stare più sereni: “Noi stiamo tranquilli ma se leggiamo tutte queste cose ci viene l’ansia. Noi quest’ansia non ce l’abbiamo quindi ci dispiace che dovete averla voi. State sereni, vi prego. Lo dico anche per voi stessi”.

Ma nonostante le molteplici rassicurazioni dell’ex gieffina, il dubbio su papà Bortuzzo resta. Come mai Franco ha defollowato sua nuora? Sin dall’inizio il papà dell’ex promessa del nuoto non si è mai dimostrato abbastanza favorevole alla relazione tra i due ragazzi. Nel corso di alcune dichiarazioni, quando Lulù e Manuel erano ancora nella Casa, Franco sosteneva che la principessa non facesse al caso di suo figlio: non ci resta che aspettare per scoprire come stanno realmente le cose tra i tre.