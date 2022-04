Tommaso Stanzani cambia lavoro: “Non è mai troppo tardi per cominciare a vivere”

L’ex ballerino di Amici 20 cambia lavoro: Tommaso Stanzani ha fatto un annuncio molto importante ai suoi fan, ed ha anche spiegato i suoi numerosi progetti in uscita. Ecco di cosa si tratta.

Tommaso Stanzani ha già cambiato una volta lavoro. Non tutti sanno che, infatti, ha debuttato come pattinatore professionista. A vent’anni decise di cambiare direzione professionale alla sua vita, e quindi si trasferì da Bologna a Genova per poter studiare danza. Il percorso intrapreso lo portò ad arrivare fino ad Amici 20.

L’avventura di Tommaso Stanzani ad Amici 20 si è conclusa durante la terza puntata del Serale, dove è stato eliminato. Il ballerino è riuscito in questo breve tempo a fare breccia nei cuori dei tanti spettatori del programma, oltre a far innamorare Tommaso Zorzi, con cui fa coppia fissa ufficialmente dalla scorsa estate.

L’insolito annuncio del ballerino: che cosa succede?

I fan di Amici sono abituati a vedere il fidanzato di Tommaso Zorzi mentre si esibisce nella danza. Il 10 aprile, infatti, sarà protagonista di uno stage in provincia Torino, mentre il 30 aprile sarà ospite d’onore dell’evento di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica, Sport per la vita. In tutto questo, Tommaso Stanzani sarebbe riuscito a cambiare lavoro.

L’ex alunno di Amici 20 ha infatti già debuttato come cantante con il suo primo singolo, Origami. Evidentemente ciò non gli basta, e la sua aspirazione è quella di diventare un artista totale, o un anarchico dell’arte come avrebbe detto Kandinskij nel suo Cavaliere Azzurro. Ecco dunque che ha annunciato il suo nuovo debutto nel mondo dello spettacolo con queste parole: “Non è mai troppo tardi per cominciare a vivere“.

Tommaso Stanzani cambia lavoro? Ecco cosa farà

Stanzani sarà uno dei protagonisti del cortometraggio Passi di danza, diretto da Silvia Monga. Nella pellicola interpreterà un ragazzo che si rifugerà nella danza e nell’amicizia con il suo cane per sfuggire al padre violento ed assente. Inizierà quindi a seguire delle lezioni di danza contro il volere del papà, e lì troverà Raimondo Todaro come insegnante.

Quando il padre si rifiuterà di continuargli a pagare la retta della scuola di danza, il ragazzo interpretato da Tommaso Stanzani fuggirà di casa. Sarà trovato proprio davanti alla scuola di ballo dal suo cane: in quel momento il papà capirà di aver sbagliato tutto nel rapporto con il figlio ed inizierà a sostenerlo nel perseguire i suoi sogni.

Ecco il messaggio con cui Tommaso Stanzani ha annunciato il suo debutto come attore in Passi di danza. Il ballerino diventato famoso grazie ad Amici 20 ha preso parte anche a Moon Knight di Marvel Studios, che si può vedere su Disney+.