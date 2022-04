Una straordinaria novità sta per approdare su Netflix. Il pubblico è in visibilio.

Netflix è la piattaforma streaming più utilizzata in tutto il mondo. La società statunitense operante nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, fondata da Reed Hastings e Marc Randolph, continua ad arricchirsi di contenuti interessanti.

Nata come attività di noleggio di DVD, sebbene Hastings abbia messo da parte le vendite circa un anno dopo, nel 2013 presentando la sua prima serie, House of Cards – Gli intrighi del potere, è entrata nelle case di milioni di utenti attraverso la diffusione streaming. Nel primo trimestre del 2020 ad esempio Netflix ha raggiunto 182 milioni di utenti complessivi. Numeri record impossibile da pareggiare. Non solo dati ma anche intuizioni vincenti hanno portato questa piattaforma ad essere la più gettonata. Ultima novità riguarda l’introduzione di una nuova sezione per gli utenti che non hanno sempre due ore per poter guardare un film. Scopriamo di cosa si tratta.

Netflix, in arrivo una novità sensazionale: pubblico in visibilio

Netflix è sempre molto attenta alle esigenze del suo pubblico. Il 3 aprile il colosso streaming ha pubblicato il Saturday Night Live, un video musicale di stampo comico incentrato sugli short movies inteso non tanto come cortometraggi ma come film che non durano una follia di tempo. Il giorno dopo è stata inaugurata la sezione denominata proprio Short Ass Movies, raggiungibile tranquillamente anche in Italia. In questa sezione vi si trovano film di breve durata che non supera i 40 minuti. Ecco alcuni esempi: Space Jam, Benvenuti a Zombieland e La Collina dei Papaveri.

Altri contenuti mirati ad accontentare quella fascia di utenti che non possono o che non riescono, causa lavoro, a stare per almeno 90 minuti davanti al televisore. Accontentati tutti, dunque. Netflix continua a lanciare sempre novità che vengono sempre accolte con fragore dal pubblico. Una mossa vincente dopo l’altra che difficilmente potrà essere contrastata dai competitor.