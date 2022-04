L’Isola dei Famosi, i nomi dei nuovi eliminati nella puntata di giovedì 7 aprile: pazzesco!

Spunta il nome dei nuovi concorrenti eliminati dall’Isola dei Famosi. Andiamo quindi a scoprire chi lascerà l’Honduras stasera.

L’Isola dei Famosi sta entrando nel vivo ed il pubblico ha già deciso le prime eliminazioni. Adesso in nomination ci sono due coppie in ed i telespettatori avrebbero già deciso chi abbandonerà l’Isola di Palapa: tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi su Canale 5 sta già entrando nel vivo, con i telespettatori pronti a partecipare ai sondaggi su chi sarà il prossimo eliminato dall’Honduras. Infatti all’interno della trasmissione in sfida ci saranno due coppie agguerritissime. Una di loro dovrà abbandonare l’isola principale e si dividerà. La prima coppia è composta da Lory del Santo e Marco Cucolo. Mentre la seconda coppia è formata da Ilona ‘Cicciolina’ Staller e Roger Balduino.

Nella seconda isola, i concorrenti troveranno gli altri eliminati che ora gareggiano come concorrenti singoli. Nell’ultima puntata a finire a Playa Sgamada sono stati Blind e Roberta Morise, che hanno raggiunto le coppie Clemente Russo – Laura Maddaloni e Floriana Secondi – Antonio Zequila. Andiamo quindi a vedere chi uscirà tra le coppie in nomination secondo i sondaggi, infatti proprio grazie alle percentuali il pubblico potrà farsi un’idea su chi finirà a Playa Sgamada.

Isola dei Famosi, spuntano i nomi della nuova coppia eliminata: il risultato dei sondaggi

Nella puntata di stasera, giovedì 7 aprile, potrebbe esserci un vero e proprio plebiscito. Infatti la coppia destinata ad uscire sembrerebbe essere quella formata da Ilona ‘Cicciolina’ Staller e Roger Balduino, con solamente il 35% del pubblico che vorrebbe farli rimanere sull’Isola di Palapa. Mentre sembrerebbero più al sicuro Lory del Santo e Marco Cucolo, protetti dal 65% del pubblico secondo i sondaggi spuntati sui social.

Quindi i favoriti a restare in trasmissione sono Lory del Santo e Marco Cucolo che stanno piacendo ai telespettatori. Ad oggi dalla trasmissione sono già stati eliminate le coppie: Blind-Roberta Morise, Zequila-Floriana e Clemente-Laura Maddaloni. Nella puntata di stasera quindi vedremo Ilary Blasi pronta a fornire il risultato del televoto, decretando chi abbandonerà l’Isola in Honduras. Appuntamento quindi sempre in prima serata su Canale 5.