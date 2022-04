Anticipazioni Beautiful, morte tragica per l’amato personaggio: ritrovato trova un lago di sangue!

Una sconvolgente uscita di scena che in Italia arriverà soltanto tra un po’: le anticipazioni di Beautiful ne svelano la morte

Le anticipazioni americane di Beautiful hanno dell’incredibile, la produzione ha messo in atto un vero e proprio colpo di scena che lascerà i telespettatori a bocca aperta: la morte dell’amato personaggio era inaspettata.

Dalle ultime anticipazioni è risaputo che Deacon, ad un certo punto, mentre è tranquillo in casa avverte un forte rumore proveniente dal vicoletto dove c’è Il Giardino. A metà tra spaventato ed incuriosito si dirige verso il luogo da cui pensa di aver sentito un forte botto e quello che si presenta davanti ai suoi occhi è peggio di ciò che si aspettava.

Prima di arrivare a questa scena, però, i telespettatori italiani dovranno ancora farne di strada: infatti le anticipazioni sono per gli Stati Uniti che stanno vedendo momenti molto concitati e presto assisteranno ad un omicidio improvviso che non è nemmeno lontanamente immaginato dai follower del Bel Paese della soap opera americana.

Anticipazioni Beautiful, Finn è morto: lo scenario apocalittico di fronte Deacon

Quello che si presenta davanti agli occhi di Deacon è veramente terribile: Steffy e Finn in una pozza di sangue. Tutto ha inizio quando Steffy decide di affrontare Sheila proprio dal vicoletto da cui Deacon ha avvertito quel forte rumore, fin quando i toni minacciosi della Forrester portano la dark lady ad estrarre la pistola. È in quell’istante che arriva Finn e, come nei migliori film di Hollywood, si mette davanti alla sua amata prendendosi il colpo al suo posto e muore. In America c’è una vera e propria rivolta contro la produzione per il triste destino del medico, ma anche per la giovane stilista che sembrava aver finalmente trovato un po’ di serenità.

Quando la giovane stilista sta per chiamare i soccorsi, Sheila spara anche a Steffy: sarà soltanto Deacon una volta corso sul posto a chiamare l’ambulanza. All’arrivo dei paramedici, Finn sarà dichiarato morto. Il padre di Hope è nel panico, ma spetta a lui l’arduo compito di chiamare Ridge e riferirgli della condizioni della figlia. In ospedale c’è un vecchio ritorno in scena: ad accogliere Steffy e Finn ci sarà Bridget.