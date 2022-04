Sanremo, matrimonio saltato per l’ex vincitrice: nessuno se lo aspettava

L’ex vincitrice di Sanremo ha rivelato che il matrimonio, di cui si parlava da lungo tempo, è ufficialmente saltato. Non ci sarebbe al momento nessuna nuova data delle nozze. Ecco l’incredibile racconto dell’icona della musica italiana.

Il 7 febbraio è uscito su Prime Video il primo film di Laura Pausini, Piacere di conoscerti. Secondo la protagonista ed ex vincitrice di Sanremo, la pellicola ha la presunzione di mostrare che nella vita quello che conta è la capacità di potersi e sapersi realizzare, non il successo o i soldi che si riescono a raccogliere più o meno meritatamente.

Laura Pausini vede nei cantanti e negli artisti di oggi una voglia spropositata di arrivare alla ricchezza ed al successo, come se fosse il vero fine del tutto. Lei, invece, da piccola aveva come sogno quello di poter suonare nei piano bar della Romagna. All’epoca, infatti, era un mestiere prettamente maschile e sognava di portare una piccola rivoluzione.

Come è nato il tormentone che ha cambiato tutto

Laura Pausini, quindi, ha sottolineato nel corso dell’intervista rilasciata a Vanity Fair di aver sempre messo la stessa energia e passione sia quando calcava i palcoscenici locali che quelli più importanti. Questa dunque è la risposta che si è sempre data ad una domanda che si è posta tante volte: cosa sarebbe successo se non avesse vinto Sanremo?

La cantante rivela che il brano che la portò alla vittoria inizialmente vedeva come protagonista una donna: “Si intitolava ‘Anna se ne è andata e non ritorna più’, o qualcosa del genere. Abbiamo cambiato veramente poche cose“. Gli autori del testo sarebbero due ragionieri di Milano che lei non sarebbe mai riuscita ad incontrare.

Ecco perchè l’ex Sanremo ha cancellato la data del matrimonio

Riguardo la vita personale, ci sono due avvenimenti recenti che hanno segnato Laura Pausini. La sua sconfitta agli Oscar l’ha resa davvero felice. Dopo la vittoria ai Golden Globe ha capito che sua figlia sta iniziando a sentire la madre famosa come un modello un po’ ingombrante: in questo modo ha potuto insegnarle quanto sia preziosa una sconfitta.

Il matrimonio con il musicista Paolo Carta è stato cancellato in maniera del tutto inaspettata. Come molte coppie che avevano organizzato le nozze nel 2021, hanno deciso di cancellare tutto a causa della pandemia di Covid. Il dettaglio molto strano, però, è che al momento non ci sarebbe una nuova data fissata per il matrimonio.

Ecco la copertina di Vanity Fair dedicata a Laura Pausini: