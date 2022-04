Isola dei Famosi 2022, salta tutto a causa di una spaventosa tempesta? L’annuncio di questi minuti!

Quest’edizione dell’Isola dei Famosi è partita molto male climaticamente parlando: ancora forte spavento per i naufraghi a causa di una tempesta

Il meteo è imprevedibile peri i naufraghi dell’Isola dei Famosi e spesso vengono colti di sorpresa da veri e propri nubifragi. Quest’edizione non sembra essere particolarmente fortunata per i concorrenti che si trovano nuovamente ad affrontare la tempesta.

Le cose in Honduras si fanno molto più complicate e dalla produzione va presa una decisione necessaria: le condizioni climatiche avverse non stanno particolarmente favorendo quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Soltanto una settimana fa, infatti, i naufraghi sono stati prontamente portati in salvo da un’improvvisa tempesta che ha messo a dura prova i concorrenti e che hanno reso necessario l’intervento da parte della produzione.

La scorsa settimana il duro provvedimento ha fatto scatenare il panico in Italia per tutti coloro che seguono assiduamente i naufraghi, ma questa volta c’è stato un falso allarme, come lo stesso Alvin ha spiegato tramite il suo profilo Instagram.

Isola dei Famosi 2022, Alvin spiega cos’è realmente successo in Honduras

Nelle scorse ore in Italia si è diffusa la notizia di una tempesta molto pericolosa nel posto in cui i naufraghi di quest’edizione dell’Isola dei Famosi hanno trovato una sistemazione. In particolare, dal web è emersa la perplessità sull’effettiva messa in onda della puntata di stasera, tanto da far gridare alla preoccupazione per quanto stesse accadendo in Honduras. A mettere pace e serenità ci ha pensato Alvin che, come sta operando da quando è insieme ai naufraghi, ha fatto delle stories in cui ha spiegato la situazione: “Abbiamo appena finito la riunione in scaletta per la puntata di stasera…Non so come mai in Italia sia arrivata la notizia di un uragano…In realtà non è così”.

L’inviato in Honduras ha spiegato di essersi inutilmente allarmato quando tantissime persone gli hanno scritto per capire cosa stesse succedendo quando, attorno a lui, in realtà, c’era un calma assordante. Se è vero che la settimana scorsa la tempesta c’è stata, è anche vero che questa volta si tratta soltanto di un falso allarme. Per dimostrarlo, lui stesso ha affermato: “Sono arrivati un sacco di messaggi, come potete vedere c’è il sole, anche a Cayo”.

Per fortuna si è trattato soltanto di un falso allarme e, allo stato attuale delle cose, la puntata di stasera in diretta dall’Honduras andrà regolarmente in onda su Canale 5 a partire dalle 21:45.