“Non esisti solo tu con il tumore”, duro attacco a Fedez: la sua reazione conquista tutti

L’operazione per il tumore al pancreas di Fedez è sulla bocca di tutti, anche degli stolti che lo attaccano sui social

Quando si vive di social bisogna accettare il buono ed il cattivo, ma spesso e volentieri c’è anche chi oltrepassa il limite. In un momento così delicato per l’imprenditore milanese, non mancano i duri attacchi.

Nelle ultime settimane Fedez ha annunciato di avere un male da curare, poi la notizia dell’operazione al San Raffaele di Milano a causa di un tumore al pancreas ed in fine le foto del ritorno a casa da Leone e Vittoria. Inutile narrare la commozione dei migliaia di follower della coppia più amata d’Italia quando l’imprenditore milanese si è emozionato a stringere nuovamente tra le braccia la piccola di casa.

Come ha sempre fatto, Fedez ha deciso di raccontare la sua storia tramite i social, soprattutto perché crede fortemente nella sua potenza mediatica e spera di poter arrivare a quante più persone possibili per sensibilizzare sui temi più delicati e scottanti. Una linea che ha sempre seguito e, nella coerenza, sta anche ricevendo qualche critica, alcune peggio di altre.

Fedez, duro attacco su Instagram: la sua replica è da applausi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Sotto una delle varie foto che Fedez ha deciso di pubblicare sui social, è arrivato il commento di un utente che ha scritto: “Hai rotto il ca**o, non esisti solo tu col tumore”. L’indelicatezza nella scelta del momento in cui fare questo commento, nonché la scarsa comprensione nel valore mediatico che l’imprenditore milanese ha, hanno fatto scaturire un’immediata reazione da parte di Fedez che ha risposto a tono: “Affermazione giusta. Credo sia corretto dire che non esisti solo tu come testa di ca**o, eppure…”. Come al solito con grande stile e classe, il marito di Chiara Ferragni ha risposto senza neppure scomporsi.

Come ha illustrato anche nella serie TV The Ferragnez, Fedez agli attacchi degli hater non reagisce più come prima: è consapevole di non poter piacere a tutti, ma continua col suo operato per coloro che lo seguono con affetto e stima. Di certo, attualmente l’imprenditore milanese ha ben altro cui pensare e Leone e Vittoria sono al primo posto della lista.