Costantino Vitagliano è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più amati e desiderati di tutti. Oggi però fa un lavoro impensabile.

Il suo nome è associato senz’ombra di dubbio a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che lo ha reso una celebrità. Nel corso della sua esperienza nel programma di Canale 5 Costantino Vitagliano, insieme a Daniele Interrante, fu protagonista di “Troppo Belli”, un film che riscosse particolare successo rendendolo il sogno di tutte le donne.

Da lì partirono diverse partecipazioni in programmi televisivi come Buona Domenica, Stranamore, Quelli che… il calcio, il GF Vip nel 2016 e così via. Negli ultimi anni però l’ex tronista di U&D sembra essere sparito dai radar televisivi. Per quale motivo ce lo ha spiegato lui stesso in un’intervista a Trends&Celebrities, trasmissione di RTL 102.5 condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci.

Dopo essere diventato un vero e proprio fenomeno mediatico grazie al dating show di Maria De Filippi, Costantino non ha più avuto spazio in televisione. L’ultima esperienza televisiva difatti, aldilà delle partecipazioni come ospite a Pomeriggio 5 e Live Non è la D’Urso, risale al 2016 quando è entrato al GF Vip.

Costantino Vitagliano, vi ricordate del tronista più desiderato di tutti? Oggi fa un lavoro impensabile!

Nel corso dell’intervista alla trasmissione di RTL 102.5, Costantino Vitagliano ha confidato che oggi gestisce un’agenzia interinale. Il 47enne milanese trova lavoro ad altre persone e al tempo stesso le agenzie lo contattano per avere vari tipi di professionisti che possono svolgere duplici ruoli. Uno come lui però dovrebbe sentire la mancanza dei riflettori, essendo stato abituato a quel tipo di attenzioni.

“Ogni tanto ricevo qualche proposta ma veramente le proposte di oggi… non è più un lavoro andare in video se i cachet sono questi! Io ero abituato ad altri tipi di cachet. Al GF Vip prendevo 5000 euro a puntata ma già allora i cachet erano calati. In tutto erano 10 puntate”.

Con il mondo dello spettacolo, almeno per il momento, sembra aver chiuso. Almeno fino a quando i cachet non verranno rivisti dalla produzione. E in amore come va? “Io sono single, di nuovo, un’altra volta. Duro poco, sei mesi e via. Oggi si corre, è tutto veloce, a me piacciono le donne… però vai a litigare… non posso prendere e andare via per una settimana! La mia proprietà è mia figlia e non tutte le donne accettano”.