Uomini e Donne, la gioia di un ex protagonista: fiocco rosa in casa – FOTO

Un nuovo fiocco rosa in casa per un ex protagonista di Uomini e Donne: gioia indescrivibile per mamma e papà

Alla porta di casa è arrivato il momento di appendere un bel fiocco rosa per la nascita di una meravigliosa bimba che è la gioia dei suoi genitori. Dopo quattro anni da Uomini e Donne è diventata mamma!

Era il 2018 quando Marianna Acierno si sentì rifiutata dall’allora tronista Paolo Crivellin che scelse Angela Caloisi, con la quale tutt’oggi è fidanzato. L’arrivo di Marianna al dating show fece infuriare Angela che era sicura che sarebbe stata la scelta di Paolo -com’è effettivamente stato- e causò l’eliminazione di Giorgia Caldarulo.

Ad ogni modo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è data per vinta e, accantonata la delusione d’amore in diretta TV, si è rimboccata le maniche per costruirsi una vita propria, a quanto pare serena e ricca di felicità. Poco dopo la fine del programma, infatti, ha conosciuto Andrea, suo attuale compagno e papà della piccola neonata.

Uomini e Donne, è nata Ginevra: la gioia di mamma Marianna e papà Andrea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna Acierno (@marianna_acierno)

“The rest is still unwritten” così Marianna Acierno ha ufficializzato la nascita della piccola Ginevra dopo un video strappalacrime di qualche mese fa in cui annunciava la sua gravidanza. Tanti volti del mondo di Uomini e Donne si sono congratulati ed affrettati per fare gli auguri alla giovane mamma tra le altre Valentina Pivati e Veronica Fedolfi. I follower dell’ex corteggiatrice sono in trepidante attesa di saperne qualcosa di più del parto di Marianna perché il volto del dating show spesso e volentieri ha affrontato tematiche inerenti alla sua gravidanza coinvolgendo tutti coloro che la seguono. Per il momento, la Acierno sta ricondividendo tutti i messaggi d’auguri delle persone a lei care.

Una gioia incredibile per mamma Marianna e papà Andrea che si sono conosciuti poco dopo l’esperienza dell’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin ad Uomini e Donne ed immediatamente innamorati e presi l’uno dell’altra. Un colpo di fulmine che ha dato alla luce una fantastica neonata che allarga la famiglia.