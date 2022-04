Barbara D’Urso, un altro stop: momento complicato, anche Mediaset riflette. Non è un periodo facile per la conduttrice tv napoletana

La televisione è anche fatta di momenti e quelli che sta passando Barbara D’Urso non sono esaltanti. Perché se professionalmente può essere soddisfatta per aver riconquistato la prima serata, i dati non sono assolutamente favorevoli.

La sua avventura a La Pupa e il Secchione Show era partita alla grande e invece dopo tre puntate si è arenata con numeri che non riflettono l’impegno di Barbarella. Ma solo la prossima settimana, quando il programma tornerà in prima serata su Italia 1, capiremo se le critiche (anche interne) avranno prodotto cambiamenti.

Intanto però anche gli ascolti tv della fascia pomeridiana non la premiano. Goicedì 31 marzo infatti su Rai 1 Il Paradiso delle Signore è stato visto da 2.176.000 spettatori (per il 19.6% e la Vita in Diretta da 2.293.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale5 Beautiful ha totalizzato 2.537.000 spettatori (il 17.1%), Una Vita 2.405.000 spettatori, Amici 2.000.000 spettatori (18.1%). Poi Love is in the Air con 1.588.000 spettatori (14.3%). E arriviamo a Pomeriggio Cinque: la media è di 1.547.000 spettatori con il 12.3% (presentazione 1.357.000 – 12%, saluti 1.582.000 – 11.6%).

Barbara D’Urso, un altro stop: c’è un vincitore netto nella guerra degli ascolti in tv

C’era anche grande attesa nella giornata di ieri per il debutto di Don Matteo 13. Un’attesa ripagata perché la fiction di Rai 1 che per l’ultima volta vedrà Terence Hill tra i protagonisti ha fatto il botto: 6.541.000 spettatori pari al 29.9% di share. Invece su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha totalizzato 2.380.000 spettatori pari al 15.7% di share e su Italia 1 Battili Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica 798.000 spettatori (il 3.9%). Meglio su La7 PiazzaPulita con 1.170.000 spettatori e uno share del 6.9%.

Nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha messo insieme 5.086.000 spettatori con il 21.4%. e su Canale 5 Striscia la Notizia una media di 3.783.000 spettatori (share del 15.9%). Su Rai3 la puntata di Un Posto al Sole è stata vista da 1.690.000 spettatori pari al 7.1% e su La7 Otto e Mezzo è piaciuto a 1.701.000 spettatori (7.2%).

Infine nel Preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha messo insieme 4.748.000 spettatori (26%). Al contrario su Canale 5 Avanti un Altro! 3.206.000 con il 17.9% di share e su Rete 4 Tempesta D’Amore il 4% con 854.000 spettatori.