Anticipazioni Una Vita, Acacias cambia per sempre: la decisione di Soledad

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che il cerchio si stringe attorno a Soledad: la sua decisione cambia per sempre Acacias

Il personaggio di Soledad è arrivato ad Acacias con molti sospetti che, col tempo, risulteranno essere fondati. In città cambieranno le cose per sempre a causa di una decisione della domestica.

Soledad è molto legata a Marcos e sogna il suo futuro in casa Bacigalupe, ma quest’ultimo è inconsapevole del fatto che, il suo lavoro a casa sua è iniziato per conto di Aurelio che ha chiesto di spiare la famiglia, oltre che a nascondere altri scheletri nell’armadio. Non mancherà molto affinché Marcos aprirà gli occhi ed i sospetti sulla domestica che ha ucciso Felicia diventeranno realtà, quando se ne renderà conto non reagirà affatto bene.

La stessa Soledad è messa sotto pressione da Fausto Salazar, temibile leader del movimento degli anarchici che ha intenzione di portare caos in tutte le città spagnole e che la tiene sotto scacco: vorrebbe che la domestica torni nel loro gruppo, ma ormai è improntata verso la vita in famiglia Bacigalupe.

Anticipazioni Una Vita, Soledad viene aggredita: la decisione inevitabile

In Europa c’è la guerra e le cose sono desinate a cambiare, come lo stesso Antonito che torna dalla sua missione in Africa come fosse un’altra persona, scaturendo forte preoccupazione in Ramon e Lolita. Ad Acacias regna il caos, sotto ogni punto di vista, a tal punto che Soledad viene aggredita da due uomini: la loro richiesta è quella di andare a trovare Fausto in carcere. Nella speranza di porre fine all’incubo che sta vivendo, la domestica dei Bacigalupe decide di recarsi in carcere a colloqui con l’ex fidanzato e leader degli anarchici.

Soledad viene pesantemente minacciata da Fausto, da più tempo ed in diverse forme, a tal punto da accettare di rientrare nel gruppo e partecipare all’attacco anarchico. Uno degli attacchi in programma, progettato proprio insieme alla domestica, prevedono un’esplosione di una bomba che porterà diverse vittime, tra queste anche degli amati personaggi di Acacias.

In Spagna questo momento si avvicina, ma in Italia ci sarà ancora da aspettare per assistere a questo momento storico della soap opera.