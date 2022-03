Anticipazioni Beautiful, scandalo a Los Angeles: uno dei protagonisti è in fin di vita!

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano di una vera e propria svolta nella trama con uno dei protagonisti in fin di vita

Negli Stati Uniti, la vicenda che vede coinvolta Sheila in quanto accaduto tra Brooke e Deacon sembra giungere al capolinea. La Carter potrebbe commettere un disastro irrimediabile che la metterebbe sotto scacco.

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che presto si giungerà ad una fine per quel che riguarda la storia tra Brooke e Deacon di cui Sheila è artefice. Tutto inizia da Thomas che vivrà attimi di vero panico a causa dello stato mentale della Carter e Ridge se ne renderà conto a tal punto da parlarne con Taylor. Il giovane Forrester origlierà la conversazione e le parole del padre lo faranno innervosire ancor di più.

Thomas, molto presto, non sarà l’unico a sapere di quello che Sheila ha fatto la notte di Capodanno, perché anche Steffy lo saprà e deciderà di affrontare la Carter in maniera molto accesa, ma il peggio deve ancora arrivare.

Anticipazioni Beautiful, Deacon fa una scoperta terribile: la scena sconvolge i fan

Le anticipazioni americane svelano che, ad un certo punto, Deacon sentirà un forte trambusto provenire dal vicolo vicino Il Giardino. Preoccupato per quanto può essere accaduto, si recherà sul posto e ciò che si presenta davanti ai suoi occhi ha dell’incredibile. Nonostante non ci siano certezze in merito, ma soltanto vari indizio, sembrerebbe che Sheila ferirà accidentalmente suo figlio Finn: la Carter è la madre biologica del marito di Steffy, colei per cui la coppia ha litigato animatamente perché la Forrester non l’avrebbe voluta nelle loro vite. Ciò che si potrebbe presentare davanti agli occhi di Deacon è Finn in fin di vita, ma sarà chiamato anche ad un altro arduo compito: calmare Li Finnegan, la donna che ha cresciuto il dottore.

Tra le due donne nascerà un conflitto al centro del quale si porrà Taylor che si unirà a Ridge e Thomas per dare il suo supporto a Steffy. Questo non sarà l’unico momento drammatico che vivrà la giovane stilista perché c’è in ballo molto altro che sconvolgerà i telespettatori, come promesso dai produttori.