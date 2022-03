La bambina nella foto, oggi è una straordinaria cantante: una leggenda della musica su scala internazionale. Inoltre è apparsa in diverse serie tv di successo.

Nata a Charlemagne il 30 marzo 1968, la protagonista dello scatto in evidenza è una cantante canadese. Originaria del Québec emerge come cantante negli anni ottanta, quando ottenne i primi riconoscimenti internazionali in seguito alla vittoria del Festival mondiale della canzone popolare del 1982 e all’Eurovision Song Contest del 1988, dove rappresentò la Svizzera.

Dopo aver migliorato la conoscenza dell’inglese, firmò un contratto discografico con la Epic Records e nel 1990 pubblicò il suo primo album in inglese, Unison. Nel corso degli anni novanta raggiunse l’acme grazie alla pubblicazione di diversi album tra cui Falling Into You e Let’s Talk About Love, entrambi certificati dischi di diamante negli Stati Uniti. L’album D’eux invece divenne l’album in lingua francese più venduto di tutti i tempi. Il successo internazionale arrivò non solo grazie agli album, bensì anche con diversi singoli come quali The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, My Heart Will Go On.

Oggi è una leggenda della musica ed è apparsa in diverse serie tv di successo: la riconosci?

Nel 1999, ormai all’apice del successo, annuncia una pausa dalle scene sia per il desiderio di maternità sia per restare accanto al marito René Angélil durante la cura di un cancro faringeo. Tre anni più tardi, dopo essere diventata mamma, torna ai fasti dello star-system con un nuovo album, A New Day Has Come e con un residency show, A New Day…, tenutosi presso il Caesars Palace di Las Vegas tra il 2003 e il 2007.

Nonostante i suoi dischi abbiano spesso ricevuto pareri contrastanti da parte della critica, è considerata una delle voci più influenti della musica pop mondiale. Ha vinto cinque Grammy Award, tra cui uno nella categoria Album dell’Anno e Registrazione dell’Anno e inoltre è la seconda artista femminile che ha venduto di più negli Stati Uniti durante l’era Nielsen SoundScan. Secondo Forbes è la terza artista musicale femminile piú ricca al mondo con un patrimonio stimato di 450 milioni di dollari. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Céline Dion.