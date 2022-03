Meteo, l’estate appena cominciata è già finita: temperature in picchiata. Da metà settimana cambia tutto, pronti ombrelli e cappotti

In molte regioni, soprattutto al Nord, invocano la pioggia da tempo e finalmente è pronta per tornare. Perché oggi sarà l’ultimo giorno di una relativa calma prima che tutta l’Italia sia travolta da un vortice di bassa pressione e di maltempo.

Chi si era illuso di poter vivere un anticipo d’estate, con le temperature che negli ultimi giorni hanno superato anche abbondantemente i 20° dovrà ricredersi. L’Italia tornerà nella morsa del freddo, in qualche caso anche del gelo perché sono previste abbondanti nevicate anche a bassa quota.

Non oggi, nonostante le moltissime nubi presenti sul Paese. Ma già da domani, con un brusco abbassamento delle temperature e pioggia che andrà avanti almeno fino al weekend. Colpa anche delle correnti fredde di origine artica che provocheranno un meteo molto instabile su tante regioni.

Tutto comincerà mercoledì 30: i valori termici scenderanno sotto le medie climatiche ed è prevista neve a partire dai 1400 metri di quota. Da giovedì poi fiocchi abbondanti già a 800 metri su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sugli Appennini invece nevicate intense dai 1200 metri. In pianura e nelle zone collinari invece piogge che in qualche caso potranno trasformarsi in grandinate di forte intensità

Meteo, le previsioni dettagliate sulle regioni italiane: sta per cambiare tutto

Adesso vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di martedì 29 marzo partendo dal Nord Italia. Al mattino ancora bel tempo e temperature gradevoli. Nubi in aumento dal primo pomeriggio con primi fenomeni in serata su Ovest Alpi. Temperature in calo, massime tra 15 e 20: in particolare 18° a Torino, 19° Milano e 16° a Venezia

Al Centro mattinata senza nuvole che però saranno in aumento sulla Sardegna e sul Tirreno nell’arco della giornata ma senza piogge. Prime piogge in serata sulla Sardegna. Temperature stabili, massime tra 16° e 20°. Previsti 19° a Roma e 20° a Firenze.

Infine al Sud e sulla Sicilia bel tempo, con nubi sparse in aumento nella serata anche se in questo caso non sono annunciate per ora piogge. Previsti 18° a Bari e Napoli, 17° a Palermo.