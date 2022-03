Sophie Codegoni e Alessandro Basciano censurati da Instagram: il motivo – FOTO

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati censurati da Instagram. Una foto ha scatenato il provvedimento del social: tutti i dettagli.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni tornano protagonisti sui social. Infatti i due hanno postato una foto su Instagram, prontamente rimossa dal social network. Andiamo quindi a vedere cos’è successo tra i due.

Tornano sotto la luce dei riflettori Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. Infatti i due sono volati ad Istanbul per quella che è stata la loro prima vacanza di coppia, ma non appena sono atterrati l’ex tronista si è imbattuta in una brutta notizia. Instagram ha quindi deciso di rimuovere un post di loro due per una causa ben precisa. Infatti come si leggeva sul social: “Il contenuto viola le nostre linee guida della community in materia di adescamento di adulti“.

I due infatti hanno caricato diverse foto del loro ultimo shooting fotografico, chiedendo quindi ai fan quale preferissero. Poco dopo però gli scatti sono stati rimossi, con la Codegoni che ha scritto tramite stories: “Sono scioccata“. A difendere in prima linea Sophie ci ha pensato mamma Valeria, che sempre sui social ha scritto: “Che per caso la volete in bianco e nero? Tiè invidiosi, ve la metto pure così“, ripostando quindi lo scatto incriminato in bianco e nero.

Sophie Codegoni ha voluto quindi postare uno scatto del motivo della cancellazione del post. Infatti secondo Instagram il contenuto non seguiva le linee guida della piattaforma. Così è partita la rivolta da parte dei followers accaniti dell’influencer. Infatti sempre sul social di Meta è partito l’hashtag #IoStoConSophie, che ben presto è diventato un trend topic. Molti dei fan infatti sospettano che a cuasre la rimozione del post ci abbiano pensato delle segnalazioni degli haters.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, nell’ultimo periodo, sono stati protagonisti di un duro scontro con Fabrizio Corona. Infatti dopo uno scatto in cui i due hanno mostrato il loro tatuaggio in comune, l’ex fotografo è intervenuto imitandoli ed apostrofandoli sui social. Infatti Sophie è proprio una delle ex di Corona. La scenata di gelosia, però, non ha impressionato i due, che hanno lasciato correre non rispondendo all’ex paparazzo. Il comportamento della coppia è piaciuto molto ai fan che hanno lodato la maturità dei due.